Dois jovens são presos com mais de mil trouxinhas de drogas

Raylandison Moreira da Silva, 23, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (13), por volta das 15h, por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Com o jovem foram apreendidas 1.100 mil trouxinhas de maconha do tipo skunk. Em ato contínuo, a polícia prendeu, em flagrante, por volta das 13h, Luan Rafael da Silva Lima, 21, também por envolvimento com o tráfico de drogas.

A ação policial foi realizada por policiais civis do 27° Distrito Integrado de Polícia (DIP). De acordo com a delegada da unidade policial, Marna de Miranda, Raylandison foi interceptado em uma quitinete alugada, situada na Rua Jorita Rebelo, bairro Novo Aleixo, zona Norte. O infrator foi alvo de denúncias feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), informando que no imóvel funcionava um ponto de comercialização de drogas.

Luan foi preso por comercializar drogas nas proximidades de uma unidade policial. “Luan foi interceptado em posse de sete kits de cocaína, contendo, cada, duas trouxinhas da substância ilícita, além de 22 porções pequenas de maconha do tipo skunk. No momento da prisão o jovem comercializava drogas na Rua Sávio Belota, bairro Novo Aleixo, perto da delegacia”, explicou a delegada.

Raylandison e Luan foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Eles serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irão permanecer à disposição da Justiça.

Portal EM TEMPO

Com informações da assessoria