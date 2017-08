Dois jovens foram apreendidos por roubo e furto em Lábrea, no AM

Os dois menores foram avistados em uma motocicleta e desobedeceram a ordem de parar tentando furar um bloqueio feito pelos policiais – Divulgação

Dois menores de idade, um de 14 e outro de 17 anos, foram apreendidos acusados de roubo e furto de veículo pela Polícia Militar do Amazonas durante a ‘Operação Relâmpago’ no município de Lábrea (distante cerca de 702 quilômetros em linha reta de Manaus).

De acordo com informações do Comandante da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIA), Tenente PM Laurênio, após algumas abordagens pela cidade, os dois menores foram avistados em uma motocicleta, modelo Honda CG Fan 125, cor preta, sem placa, com restrições, eles desobedeceram a ordem de parar e ainda tentaram furar um bloqueio feito pelos policiais.

Os menores foram capturados e apreendidos. Com eles os policiais encontram uma motocicleta, após averiguarem foi identificado que o veículo era roubado.

Leia também:Jovens são presos com drogas sintéticas nas zonas Centro-Sul e Centro-Oeste de Manaus

Ainda conforme informações da polícia, além da motocicleta os jovem disseram a polícia que já haviam praticado outros delitos pela cidade e que em uma residência escondiam alguns objetos furtados. Neste local os policiais encontraram uma geladeira e vários outros objetos. Os menores e o veículo roubado foram conduzidos a Delegacia Regional de Polícia Civil do Município de Lábrea, onde ficarão à disposição da Justiça.

A ‘Operação Relâmpago’ segue por toda essa semana com barreiras, blitz, abordagens a embarcações e bares.

EM TEMPO

Com informações da assessoria

Leia mais:

Quadrilha que vendia drogas sintéticas para jovens de classe média alta é presa

Três jovens são apreendidos com drogas, arma e munição em Prosamim na Zona Sul

Dois adolescentes são apreendidos com drogas em São Gabriel da Cachoeira