Dois jovens estão desaparecidos há 15 dias em mata de Nova Olinda do Norte

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) deu início, neste sábado (22), as ações de busca e resgate para localizar dois adolescentes desaparecidos desde o último dia 6 deste mês em uma região de mata, situada na comunidade Rio Abacaxi, em Nova Olinda do Norte (município distante 135 km de Manaus).

A mãe de um dos jovens informou que o desaparecimento ocorreu por volta das 7h da manhã do dia 6 de julho, porém ela só registrou ocorrência sobre o fato na delegacia do município 11 dias após o sumiço. A Polícia Civil do Amazonas também investiga o desaparecimento das vítimas.

A assessoria do CBM-AM informou que a corporação foi acionada na tarde da última quinta-feira (20). Porém, as equipes só viajaram para o município por volta das 10h da manhã desta sexta-feira (21).

O CBM-AM informou que foram deslocados para o local seis bombeiros militares e o cão Beni, treinado para ações de busca e resgate de pessoas em regiões de difícil acesso. Ainda segundo a assessoria do órgão, a equipe desembarcou em Nova Olinda do Norte neste sábado (22) e, imediatamente, se dirigiram de lancha até a comunidade Rio Abacaxi, localizada a 11h de lancha do município.

Para o apoio nas buscas, os bombeiros contam ainda com o apoio de dois policiais civis e três voluntários, conhecidos como “Mateiros”, conhecedores da região.

