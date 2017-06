Dois jovens desaparecem após caiaque virar em chácara no ramal do Brasileirinho

Por volta das 15h deste domingo(11), o Corpo de Bombeiros foi acionados para uma ocorrência no ramal do Brasileirinho, no km 5, na qual dois jovens desapareceram depois que o caiaque onde velejavam, virou.

De acordo com testemunhas, as duas vítimas não retornaram à superfície. Os bombeiros informaram que se trata de um rapaz de 16 anos e o outro é Edson Carsolino da Silva, de 32 anos. As buscas foram encerradas por hoje às 18h46, e deverão ser retomadas amanhã com estratégia de mergulho.

Bruna Chagas

Com informações da assessoria

EM TEMPO