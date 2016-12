Dois jornalistas mortos em acidente da Chapecoense serão velados na Alesp

Dois dos jornalistas que morreram no acidente aéreo na Colômbia com a equipe da Chapecoense – o narrador da Fox Sports Deva Pascovicci e o coordenador de transmissões externas da FOX Sports Lilacio Pereira Junior – serão velados no início da tarde deste sábado (3) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). As informações foram divulgadas pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo (Aceesp).

Depois de velado na Alesp, o corpo de Deva será encaminhado para o Cemitério da Paz, em São José do Rio Preto (SP) e, de lá, segue para Monte Aprazível (SP), sua cidade natal, onde será sepultado no domingo (4). Já Lilacio Pereira Junior será sepultado em Mirassol (SP).

O comentarista, ex-jogador e ex-técnico Mário Sérgio será cremado neste sábado no Cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra (SP), em cerimônia íntima e fechada.

Outros jornalistas são velados na sede do Botafogo

Os corpos dos jornalistas da Rede Globo mortos no acidente com a delegação da Chapecoense chegaram às 13h05, no Estádio de Generial Sevriano, sede do Botafogo. O desembarque aconteceu no Aeroporto Internacional Tom Jobim Galeão, às 4h20 deste sábado. A demora na liberação ocorreu por trâmites burocráticos obrigatórios, como a liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e a preparação dos corpos para o sepultamento.

O repórter Guilherme Marques, o repórter cinematográfico Ari Junior e o produtor Guilherme Van der Laars serão velados no Salão Nobre do Botafogo, na zona sul do Rio. A cerimônia é reservada a amigos e parentes e somente jornalistas da Rede Globo foram autorizados a entrar.

O corpo de Guilherme Marques será cremado, ainda hoje, no Cemitério Memorial do Carmo e o de Van der Laars será sepultado no Cemitério São João Batista. O corpo de Ari seguirá para Goiás, sua terra natal, onde será enterrado.

Elaine Patricia Cruz e Vladimir Platonow

Agência Brasil