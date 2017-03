Dois homens são presos por roubo e furto no Centro

O morador de rua Lindomar Pereira de Souza Silva Junior, 19, e Raferson Barbosa da Silva, 29, foram presos neste segunda-feira (27), no bairro Centro, Zona Sul de Manaus, em cumprimento de mandado de prisão por envolvimento em roubos e furtos. A ação policial foi realizada pela equipe de investigação da 1ª Seccional Sul e 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com o delegado titular do 24º DIP, Aldeney Goes, a equipe recebeu denúncias anônimas informando que Lindomar estaria comercializando armações de óculos furtados na madrugada da última quarta-feira (22), de uma ótica localizada na rua Henrique Martins, Centro. O rapaz foi interceptado em via pública, na tarde daquele mesmo dia, por volta das 14h, e conduzido à delegacia, onde prestou esclarecimentos.

“Durante depoimento na unidade policial o jovem confessou participação no furto à ótica. Como não houve flagrante ele acabou liberado. Em seguida representei o pedido de prisão preventiva em nome de Lindomar. A ordem judicial foi expedida no último sábado (25), pelo juiz Glen Hudson Paulain Machado, do Plantão Criminal. Cumprimos o mandado de prisão na manhã de hoje, por volta das 8h, em via pública, no Centro da cidade”, explicou Goes.

Procurado da Justiça

As equipes do 24º DIP e 1ª Seccional Sul receberam denúncias informando que um homem, hospedado em um hostel, localizado na Rua Barroso, bairro Centro, estaria sendo procurado por roubos cometidos em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais.

“Recebemos informações de que Raferson praticava golpe conhecido como “Saidinha de Banco” na cidade de Belo Horizonte. No início da tarde de hoje, por volta de meio-dia, nos deslocamos, junto com a equipe da 1ª Seccional Sul, até o endereço indicado, onde o infrator foi interceptado e nos apresentou um documento de identidade adulterado”, disse o titular do 24º DIP.

Na delegacia Lindomar foi indiciado por furto qualificado. Raferson foi autuado em flagrante por uso de documento falso e indiciado por roubo qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis, os infratores foram conduzidos para o Centro de Detenção Provisória Masculina (CDPM), onde irão permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria