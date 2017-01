Dois homens são mortos a tiros no interior do AM

Dois homicídios foram registrados na noite de sábado (21) e na madrugada deste domingo (22), no interior do Amazonas. O primeiro crime ocorreu por volta das 22h, no quilômetro 15, zona rural do município de Manaquiri (60 de Km de Manaus), onde Adailson Oliveira Silva, 27, foi assassinado a tiros.

Já no Careiro Castanho (a 88 Km da capital) Cristiano Pereira do Nascimento, 27, foi morto com três tiros. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi informada sobre um tiroteio na comunidade São Sebastião, próximo da sede do município. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Cristiano agonizando em via pública.

O homem ainda foi socorrido pelos PMs e levado para o hospital da cidade, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a polícia, os tiros atingiram a costela esquerda, rosto e pescoço de Cristiano.

Populares relataram a polícia, que a vítima estava discutindo com um homem, ainda não identificado, quando o suspeito sacou uma arma e atirou. Após o crime o suspeito fugiu. O crime será investigado pela 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DEP) do município.

Mara Magalhães

EM TEMPO