Dois homens são baleados no Amazonino Mendes e um morre

Dois homens foram baleados por volta das 16h, desta segunda-feira (29), no bairro Amazonino Mendes, Zona Leste de Manaus, próximo da “Feira do Braguinha”. Brendo do Carmo Ribeiro, 18, e Rodrigo Rodrigues, 20, foram baleados e um deles morreu no local. O outro foi levado para uma unidade de saúde da capital.

Segundo as informações no local, uma dupla chegou em uma motocicleta, modelo Bros, de características não informadas, quando o garupa avistou a dupla e desceu do veículo. Ele iniciou uma série de disparos. Pelo menos quatro acertaram Brendo, que não resistiu e morreu, sendo um disparo nas costas e outros três na cabeça.

Rodrigo foi atingido com um tiro na perna e acabou socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado para o Platão Araújo, na Zona Leste. A polícia não divulgou qual seria a motivação para o crime.

O caso foi encaminhado pela Polícia Militar para o 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para o registro da ocorrência. O caso deve ser sncaminhado para investigação pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (Dehs) da Polícia Civil.

Raphael Sampaio

Colaborou Elias Pedroza

EM TEMPO