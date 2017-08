Dois homens rendem e assaltam funcionários do Creas no Japiim

Os suspeitos levaram cinco celulares, uma carteira com documentos e outros pertences – Reprodução

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Sul, localizado na Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, foi assaltado por volta de 15h40, desta quarta-feira (30).

De acordo com policiais do 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP), dois homens entraram no local armados. Um ficou na recepção e rendeu os servidores, já o outro entrou e abordou a equipe técnica.

Segundo a assessoria do Creas, os suspeitos levaram cinco celulares, uma carteira com documentos e outros pertences. Ninguém foi ferido e a ação foi pontual – apenas na unidade do Creas. O Cras -Centro de Referência de Assistência Social – possui uma unidade na mesma região e não foi assaltado.

Sobre Creas

O Creas é uma unidade pública responsável pelo atendimento, orientação e apoio especializado e continuado de assistência social a indivíduos e famílias com seus direitos violados. Hoje para uma determinada área possuir um centro é necessário que tenha 200 mil habitantes. A Zona Sul, que abrange 18 bairros, tem 286 mil. O bairro do Japiim abriga aproximadamente 60 mil moradores e possui diversos espaços de extrema relevância para o desenvolvimento da capital.

Bruna Chagas

EM TEMPO

