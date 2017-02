Dois homens morrem e um fica ferido em troca de tiros com a PF

Três homens, supostamente de nacionalidade colombiana, trocaram tiros com policiais federais, na tarde desta terça-feira (7), durante uma ação contra o narcotráfico nos rios do Amazonas. Dois deles morreram na hora e um ficou ferido e foi levado para uma unidade de saúde do município de Urucará (localizado a 259 km de Manaus).

De acordo com informações de um policial militar, que preferiu não se identificar, os policiais federais chegaram no município por volta das 17h e levaram o suspeito ferido ao hospital. Os outros dois homens não resistiram e morrem antes de receber socorro médico. As informações preliminares apontam que a ação ocorreu após os agentes receberem uma denúncia de que, pelo menos, 10 traficantes fortemente armados estavam em uma comunidade, situada no Lago do Cumprido.

Os policiais foram até o local indicado e montaram o cerco ao bando. Os suspeitos trocaram tiros com os policiais. A polícia acredita que os suspeitos são colombianos. Os corpos e o ferido estão sendo trazidos para Manaus e devem chegar nas próximas horas.

Há informação de que armas de grosso calibre e drogas foram apreendidos durante a operação. A reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Federal, mas ninguém atendeu às ligações até a publicação deste conteúdo.

