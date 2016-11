Dois grandes eventos prometem agitar fim de semana em Manaus

Há opções para todos os gostos musicais. Quem gosta de samba de raiz, chorinho e Música Popular Brasileira (MPB), não pode perder o show do grupo ‘Samba em Família’, que acontece neste sábado (26), no conjunto Hileia I. Na mesma noite, também na Zona Oeste, os formandos de publicidade e propaganda do Centro Universitário do Norte (Uninorte) realizam a festa ‘Até o galo cantar’ com direito a pagode, sertanejo e música eletrônica no Buteco Premium, na avenida do Turismo, bairro Tarumã.

No Buteco Premium, os shows vão ficar por conta das atrações Uendel Pinheiro, Kadu Almeida e Marcos Jandryne. Nos intervalos, o DJ Gabriel Risley animará a galera com o melhor da música eletrônica atual. O bota fora dos futuros publicitários de Manaus, que começa às 22h, conta com open bar de cerveja, refrigerante e água liberados de 23h até 1h.

De acordo com a universitária Beatriz Castro, 21, quem for conferir a festa ainda pode concorrer a sorteios de barcas de sushi do Silveiras Temakeria e vale compras com looks da Loja Forli, situada na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis.

Os ingressos custam: pista R$30,00 e camarote por R$ 40,00 e podem ser adquiridos na Forli e no próprio Buteco Premium no dia do evento. Mais informações você pode adquirir pelos telefones 99184-3965 e 98108-7810. Os cem primeiros que chegarem no evento ainda ganham um copo personalizado.

Samba em Família

A banda do Alho e o grupo Samba em Família realizam também neste sábado uma grande festa na rua Tancredo Neves, número 28, Parque Residencial Eduardo Gomes, no Conjunto Hileia I, no bairro Redenção. Além do tradicional samba de raiz, a noite conta com atrações especiais, entre elas: o Quarteto de Ouro, que toca chorinho e outras músicas instrumentais, e Natinho e o grupo Flor de Murerú, com uma ‘salada de ritmos’.

Há quatro anos promovendo a banda de carnaval no domingo da folia de momo, nove moradores do bairro se reuniram e montaram o grupo Samba em Família. Ex-músicos, engenheiros, dentistas, advogados e empresários se reúnem a cada dois meses, após o período carnavalesco, e promovem um evento para a comunidade que gosta de ouvir o melhor do ritmo.

“Teremos a cerveja mais gelada e a participação de grupos renomados em um único espaço, promovendo um evento familiar e seguro. Convido a todos para participar de mais uma festa de sucesso do Samba em Família”, disse Sidney, um dos organizadores do evento.

A mesa para quatro pessoas custa o valor de R$ 60. Quem quiser adquirir os ingressos individuais, o valor de R$ 15, pode comprar no dia do evento. A reserva da mesa e mais informações podem ser adquiridas pelo telefone 99213-9341.

