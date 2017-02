Dois foragidos do sistema prisional são recapturados na Zona Norte

Dois foragidos do sistema prisional do Amazonas foram recapturados na manhã desta quarta-feira (8), por policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), na Zona Norte de Manaus. As operações foram coordenadas pela Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop), após denúncia encaminhada ao 181 (Disque-Denúncia da SSP-AM).

O primeiro a ser recapturado, Elson Soares da Costa, 24, fugiu do regime fechado do Complexo Penitenciário Antônio Jobim (Compaj) no dia 1º de janeiro e foi preso na rua Amazonas, invasão Rio Piorini, Colônia Terra Nova. Já Willian Carvalho da Silva, 20, é do semiaberto do Instituto Prisional Antônio Trindade (Ipat) e estava foragido também desde o dia 1º de janeiro.

Elson Soares foi encontrado na casa de sua companheira. Ele cumpria pena de oito anos e quatro meses por roubo e seguirá direto para o Compaj; Willian Silva estava em frente a uma residência na rua Domício Santos, no bairro Cidade de Deus. Willian também praticava assalto a coletivos do transporte urbano nos trechos entre o terminal de integração da Cidade Nova (T3) e a avenida Torquato Tapajós.

Para o secretário executivo-adjunto da Seaop, Orlando Amaral, a população tem contribuído na recaptura de foragidos “A população tem sido nossos olhos. Devido às denúncias da população é que conseguimos recapturar mais um foragido do Sistema Prisional”, destacou.

Orlando Amaral destaca ainda, que se alguém foi vítima de assalto praticado por Willian dentro de coletivos, deve procurar um Distrito Integrado de Polícia (DIP) e fazer um boletim de ocorrência. Os dois foragidos foram encaminhados novamente ao sistema prisional do estado. Com eles, o sistema registra o total de 103 foragidos recapturados da fuga do dia 1° de janeiro e mais 20 recapturados de outras fugas.

Com informações da assessoria