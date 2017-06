Dois foragidos do Compaj são recapturados no Monte das Oliveiras

Acusados serão levados de volta ao presídio – Foto/Divulgação

Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prenderam, na manhã desta segunda-feira (19), os foragidos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Rodrigo de Souza Maia (26), acusado de tentativa de homicídio em 2009, e Sebastião Souza Barão (36), acusado de roubo. A prisão de ambos ocorreu no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da capital.

A prisão ocorreu após denúncia ao 181 (Disque-Denúncia da SSP-AM). A denúncia informava que Rodrigo estava escondido na casa de familiares na Av. Sumaúma, e Sebastião estava na casa do irmão dele na Rua Louro Aritu. Os foragidos não ofereceram resistência durante a abordagem.

De acordo com o secretário executivo-adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, além de ser foragido do Compaj, Rodrigo possui um mandado de prisão em aberto por roubo. “Após fugir do Compaj em 2012 ele cometeu um roubo e teve mandado de prisão expedido pela justiça. Chegamos até eles com a ajuda da população que nos deu a localização dos indivíduos”, disse.

Já Sebastião é acusado de um roubo a um mercadinho no Conjunto Nova República, na zona Sul da capital, no ano de 2005. Ele é foragido do Compaj desde 2015.

Os homens foram encaminhados à Delegacia Especializada em Capturas e Polinter para procedimentos cabíveis e em seguida serão encaminhados de volta ao Compaj para cumprimento de pena.

Com informações da assessoria