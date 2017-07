Dois corpos são encontrados no ramal do brasileirinho em Manaus

Ramal do Brasileirinho tem servido para desova – Arquivo/AET

A violência tomou conta do Ramal do Brasileirinho, na comunidade João Paulo 2, Zona Leste da cidade no último sábado (22). Dois corpos foram encontrados em locais distintos, mas nesta mesma região. As informações são da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O primeiro caso ocorreu por volta das 15h no ramal Pedrita, onde um homem com idade entre 25 e 30 anos foi encontrado com marcas que seriam de agressões físicas. A DEHS suspeita que o homicídio tenha ocorrido em outro local e que o corpo do rapaz tenha sido jogado no ramal, como meio de despistar as investigações.

De acordo com informações do Instituto Médico Legal (IML), o rapaz teria 1,70 m de altura, cabelos pretos, e três tatuagens, sendo uma cruz no ombro direito e outra no antebraço esquerdo, com o nome “Hemile”.

O segundo cadáver de um homem foi encontrado por volta das 22h30, no ramal Tapajós, também dentro do ramal Brasileirinho, sem nenhuma identificação. A vítima aparenta idade entre 20 e 25 anos, trajava bermuda amarela e blusa vermelha. A DEHS investiga os homicídios.

