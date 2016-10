Dois corpos carbonizados são encontrados perto da ponte Rio Negro

A guarnição da viatura 0403, sob o comando do soldado Barreto, foi deslocada até às proximidades da ponte Rio Negro, ainda na área que abrange o município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus), após receber a informação de que havia, no local, dois corpos em chamas. A ocorrência aconteceu por volta das 2h deste sábado (15).

Segundo informações repassadas pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI), os policiais foram acionados pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Os bombeiros foram chamados para debelar um princípio de incêndio em vegetação e, no local, constataram que se tratava de corpos humanos ainda em chamas.

De acordo com o sargento Lopes Medeiros, ao chegarem no local, os policiais encontraram dois homens carbonizados e amarrados. Ambos apresentavam resquícios de terem sido alvejados com um tiro na cabeça, o que foi negado pela perícia do Instituto Médico Legal (IML).

O IML esteve no local para a remoção do corpo e, até a publicação desta matéria, os homens ainda estavam na sede do instituto e não haviam sido identificados por familiares.

