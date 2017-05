Dois assaltantes são mortos após tentativa de roubo em Manaus

Na tarde desta terça-feira (9) dois assaltantes, ainda não identificados, foram mortos após assalto em um mercadinho, localizado na esquina das ruas Guaiaco e Belford Roxo, bairro Jorge Teixeira 4, Zona Leste de Manaus. Segundo testemunhas os dois suspeitos estavam armados e entraram no estabelecimento por volta das 13h. Eles renderam funcionários e clientes do local.

“Eu estava com meu bebê de uma ano, fui comprar o lanche. Um dos assaltantes ameaçou o dono do mercadinho e pediu o dinheiro do caixa. Depois roubaram dinheiro e pertence dos outros clientes”, disse uma dona de casa, que preferiu não se identificar.

Uma das donas do estabelecimento, que também não quis se identificar, disse que foi levada uma pequena quantia em dinheiro do mercadinho. “Eles levaram uns R$ 80 e depois tentaram assaltar um casal aqui na frente e um motoqueiro lá embaixo. Nesse momento, eles se deram mal e não conseguiram fugir” relatou.

Uma segunda versão de testemunhas seria de que após os suspeitos saírem do mercadinho, um teria fugido correndo com o dinheiro roubado e o outro ficou tentando ligar a motocicleta.

“O que ouvimos é que pode ter sido uma briga para repartir o dinheiro e objetos de roubo e os dois acabaram trocando tiros”, contou um dos policiais que atendeu o caso.

Ferido, um dos suspeito ainda conseguiu correr, mas foi perseguido pela população e morto à pauladas, na rua Janaba.

Segundo os peritos do Instituto Médico Legal (IML) ele foi atingido por um tiro na têmpora esquerda e outro no tórax, além de ter afundamento na cabeça causado por espancamento.

Uma adolescente que possivelmente teria participado do crime foi detida pela população no momento em que tentava tirar a motocicleta de um dos suspeitos do local do crime. Ela foi presa dentro de uma lan house enquanto aguardava a chegada da Polícia e será encaminhada para a Delegacia Especializada em Atos Infracionais (DEAAI).

As armas dos dois suspeitos não foram encontradas. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Laise Minelli

EM TEMPO