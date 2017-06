Dois adolescentes são apreendidos com drogas em São Gabriel da Cachoeira

O caso apresentado no 9º Distrito Policial – fotos: Divulgação/PM-AM

Dois adolescentes, sendo um de 16 e outro de 17 anos, foram apreendidos, nesta quinta-feira (8), por tráfico de drogas em São Gabriel da Cachoeira (município distante 851 km de Manaus).

Além das drogas, foram apreendidos materiais para preparo e embalo dos entorpecentes

De acordo com os policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), um dos jovens, de 16 anos, foi apreendido em flagrante com drogas. “A equipe policial realizava patrulhamento pelas ruas do município quando abordou um dos adolescentes. Ele estava com três porções de maconha e quatro trouxinhas de pasta base de cocaína. Ele revelou que a droga apreendida seria para uma entrega”, destacou um PM.

Ainda de acordo com o PM, o jovem relevou ainda o endereço de um local, onde ele havia pego os entorpecentes. “Ao chegar no local indicado, encontramos o outro adolescente, de 17 anos, que disse ser o dono das drogas”, acrescentou.

No local foram apreendidos 50 trouxinhas de maconha, 50 trouxinhas de pasta base de cocaína, além de vários materiais utilizados para preparo, embalo e refino de entorpecentes.

Os dois infratores foram encaminhados ao 9º Distrito Policial, acompanhados de seus pais e membros do conselho tutelar, onde serão realizados os procedimentos cabíveis.

EM TEMPO

Com informações da assessoria