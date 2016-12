Dois acidentes com vítimas lesionadas são registrados no São Jorge

Dois acidentes com colisão no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, na manhã desta quinta-feira (15). Os condutores não quiseram prestar depoimento e um deles aguarda a perícia no local.

O primeiro acidente ocorreu por volta das 6h e envolvia um táxi, modelo sedan, placa PHE – 5738 e um fusca, de placa JWI – 4509 na rua Brasil, esquina com Senador Cunha Melo. O motorista do fusca, que sentia fortes dores na coluna, foi deslocado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital João Lúcio. O taxista optou por aguardar a perícia no local que contou com a presença de um agente do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) para organizar o trânsito na área.

O segundo acidente aconteceu na avenida São Jorge, no bairro de mesmo nome, próximo ao 1º Batalhão de Infantaria de Selva, envolvendo um carro modelo Ranger, placa PHB – 4359 e uma moto, placa NOQ – 4875.

O acidente ocorreu na faixa de pedestres quando o motorista da Ranger, Kleber Moura, 39, parou na faixa e o motociclista não conseguiu frear a tempo.

Os condutores do segundo acidente vão entrar em acordo para solucionar os danos materiais. O motociclista teve ferimentos leves e foi atendido no local pela equipe do Samu.

Laize Minelli

Portal EM TEMPO