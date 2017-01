Doe: shopping recebe livros didáticos para campanha solidária

Uma campanha de volta às aulas diferente, que une dicas de compras de materiais escolares e ação solidária. Assim é o “Uma história muda a outra” do Manauara Shopping, que incentiva doações de livros didáticos e todos os tipos de material escolar (em bom estado) e disponibilizar lista de produtos para compras em suas redes sociais.

De 16 de janeiro a 2 de fevereiro, o centro de compras disponibilizará quatro pontos de coleta – no Fraldário (no piso Buriti), na Livraria Concorde (no Piso Tucumã) e nas duas entradas do shopping, que ficam nas avenidas Mário Ypiranga Monteiro e Jornalista Umberto Calderaro Filho – para receber livros, canetas, mochilas, cadernos e lápis que serão doados a entidades que cuidam de crianças em situação de risco ou abandono.

“O Manauara Shopping quer aproveitar o alto fluxo de clientes para arrecadar material escolar, incentivando a doação, cultura e transferência de conhecimento. Além disso, a doação é um incentivo a mais aos pais que não sabem como se desfazer do material escolar antigo de seus filhos”, afirmou o superintendente do Manauara Shopping, Rodrigo Galo.

Com informações da assessoria