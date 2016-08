Dodô é apresentado como novo técnico do Rio Negro

Após aposentar as chuteiras em outubro do ano passado, o ex-jogador Dodô volta para o futebol, mas dessa vez como técnico, e o clube escolhido para dar início nesta nova etapa de sua carreira foi o Atlético Rio Negro Clube. A apresentação de Dodô como novo técnico do Galo da Praça da Saudade aconteceu na tarde de ontem (25), na sede do clube. O novo técnico já começa os trabalhos com uma grande responsabilidade: a de garantir a primeira vitória do clube no clássico contra o Nacional, na primeira partida do Campeonato Amazonense, que será realizada dia 24 de agosto.



Conhecido no mundo do futebol, Dodô já passou por grandes clubes como como São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Goiás, Paraná e inclusive a seleção brasileira. Agora como técnico, ele pretende iniciar a nova etapa da carreira colocando em prática os conhecimentos que adquiriu dentro de campo ao longo de seu trabalho como jogador.

“Minha carreira como técnico começou hoje no Rio Negro, mas eu já tenho uma história com o futebol. Sei que tenho uma longa jornada pela frente, e que ainda é cedo para falar de conquistas, mas nada que não possamos fazer com o mínimo de recursos”, declarou Dodô que chegou a comentar de problemas como falta de suplementos aos jogadores e logísticas com o campo de treinamento.

De acordo com o presidente do Rio Negro, Thales Verçosa, os problemas existem sim como em todos os clubes amazonenses, mas que estão sendo solucionados pouco a pouco, visando uma melhor estrutura para todos os jogadores.

“Todos os clubes do Amazonas têm problemas, o Nacional por exemplo, é o único que tem campo próprio. O Rio Negro está voltando com tudo e estamos confiantes que iremos fazer um belo trabalho no Campeonato Amazonense, solucionando esses pequenos detalhes”, declarou Verçosa que disse que o problema da logística de campo foi resolvida, e que o clube passou a treinar no Campo 3B, localizado no bairro de Aparecida.

Reforços

O Rio Negro já contratou 8 reforços para o estadual, e após a chegada de Dodô outros 7 serão contratados de acordo com indicações do técnico. Um dos nomes pautados para completar o elenco é o ex-corintiano Abuda.

“Ainda não temos nada confirmado para a vinda do Abuda, pois estamos fazendo uma análise junto com a direção do clube, mas tenho sim muitos jogadores que conheço e que quero sugerir para contratação, até porque precisamos de jogadores prontos dentro de campo e que exerçam um bom trabalho no estadual e depois nas partidas nacionais, que sem dúvida nenhuma, iremos participar”, declarou Dodô.

Sócio polêmico

Ao ser questionado pelas polêmicas do atual sócio do clube, Henrique Barbosa, que vem sofrendo denúncias por atrasos de salários e pendencias trabalhistas no clube São Mateus-ES, o novo técnico desconversou, e disse que o foco dele está nos trabalhos atuais, e que até o momento não tem o que reclamar.

“Não conhecia os fatos até chegar ao clube. O conheci aqui e antes só havíamos conversado por telefone. Sei que de fato saíram muitas matérias na imprensa, mas o que posso falar no momento é tudo o que ele acertou comigo até agora foi realizado perfeitamente.

Por Wal Lima