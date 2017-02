Do The Voice Kids para o Cent Beer Pub: Marcella Bártholo canta para público manauara

A banda All That Jazz se apresenta nesta quinta-feira (23), a partir das 22h, no Cent Beer Pub, na rua João Valério, Vieiralves. A atração especial da noite é a cantora amazonense Marcella Bártholo, que participou do The Voice Kids Brasil. Uma das músicas que integram o repertório é “I put a spell on you”, de Nina Simone, gravada também por Annie Lennox, cuja performance rendeu à Marcella a seleção para fazer parte do programa TVK e rasgados elogios dos técnicos Victor & Léo, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown.

O convite para Marcella se apresentar com a banda veio do vocalista, Humberto Amorim, um amante do jazz e do blues. Ele assistiu às apresentações dela no The Voice Kids e identificou na artista uma “pegada blueseira sensacional”. “Ela é formidável. Um talento inato”, disse ele, revelando que pretende cantar com Marcella a versão em blues de “Only You”, um clássico dos anos 60, sucesso com The Platters. Marcella também apresentará “Back To Back”, de Amy Winehouse. “Quem quiser conhecer pessoalmente e aplaudir a talentosa Marcella a oportunidade é esta. Ela é minha convidada especial”, afirmou Humberto Amorim.

No setlist que a banda All That Jazz vai executar nesta quinta-feira, estão “Under my skin”, “Day in day out”, “The shadow of your smile”, “Something”, “You make me feel so Young”, “How Insensitive”, “I Love Paris”, “All of me” e outras do Great American Songbook, a lista das mais famosas composições americanas.

Música autoral

Marcella Bártholo, que fez sua última participação no The Voice Kids no domingo (19), já anunciou para muito em breve o lançamento da sua primeira música autoral. “É uma experiência nova. Já tem um tempo que venho me dedicando a compor, mas somente agora resolvi mostrar ao público”, contou a cantora, que também está lançando um canal no Youtube.

Marcella diz estar focada em consolidar a sua carreira musical e mostrar a versatilidade que tem buscado nas aulas de canto e dança e no teatro. A repercussão que tem tido nas mídias sociais está sendo uma surpresa para ela. Dentre as inúmeras mensagens que tem recebido com elogios, ela destaca o canal, no youtube, do crítico musical Márcio Guerra Canto. Compositor e cantor, ele tem se dedicado a analisar as apresentações das crianças que concorrem no The Voice Kids.

Na postagem desta segunda-feira (20), ao analisar a batalha entre Marcella e as outras duas concorrentes, Letícia Corrêa e Micaella Marinho, ele fez grandes elogios ao desempenho dela. “As três estavam muito equilibradas. Agora, eu vou ter que engolir o meu choro, porque eu queria que a Marcella Bártholo continuasse. E eu espero que ela continue, independente do programa”, destacou.

