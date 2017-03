Do tamanho da Amazônia, Villa Mix Manaus 2017 vai lotar Arena

A experiência de ir a algum evento de música é algo inesquecível. Os festivais são a pedida certa para quem quer curtir cada momento da vida. Ele une pessoas de todos os estilos e com o mesmo ideal: participar de uma vivência única e fazer valer a pena cada segundo naquele lugar. Por isso Manaus recebe pela quinta vez o maior festival de música sertaneja do Brasil, o Villa Mix, que será realizado no estádio construído para Copa do Mundo, a Arena da Amazônia, neste sábado, dia 18.

Para Beth Dezembro, proprietária da Fábrica de Eventos, a importância de um evento do porte desse é que olhos do Brasil ficarão voltados para Manaus. “Além disso, o festival gera empregos e diversão para os manauenses. Só se vê benefícios com Villa Mix na capital”, afirma Dezembro.

Sobre as novidades deste ano, ela destaca a música eletrônica que será apresentada pela primeira vez no palco do Villa Mix em Manaus. “Misturar eletrônico ao sertanejo será algo interessante para se ver no palco.”.

De acordo com a diretora de Marketing da Fábrica de Eventos, Daiana Pereira, Manaus dá o pontapé inicial do Villa Mix, já que é o primeiro do ano e todas as outras cidades vão apresentar o festival em estádios. “A nossa cidade é privilegiada, foram meses de planejamento, pois vamos trazer o melhor em relação a estrutura para shows e ainda grandes artistas que estão arrebentando nas rádios e nas paradas de sucesso atual. ”, afirma a diretora.

Atrações

Nesta edição, nomes de peso e que estão no auge como Jorge e Mateus, Simone e Simaria, Luan Santana e Bruno e Marrone estão confirmados e são as atrações mais esperadas da noite, porém nem só de sertanejo vive o festival, e para quem gosta de outros ritmos ficará satisfeito com a escolha dos organizadores.

Uma destas atrações é o DJ Alok que entrou para a parada mundial de singles do Spotify, com o hit “Hear Me Now”, sendo o primeiro artista da música eletrônica a conseguir o feito. Além dele, haverá ainda a participação do jovem cantor de 22 anos, conhecido como o novo galã do forró, Jonas Esticado, para alegria dos forrozeiros locais.

Uma curiosidade é que as duplas Simone e Simaria e Jorge e Mateus, estiveram presentes desde a primeira edição do Villa Mix em Manaus. Já Mateus e Kauan, comparecem ao festival pela segunda vez. Dessa turma, os veteranos Bruno e Marrone também já vieram e são atração sempre muito aguardada pelo público amazonense. Luan Santana vai trazer o mais novo show, do álbum “1977”, no qual cantou com várias mulheres, entre elas Sandy, Anitta e Ivete Sangalo.

Megaevento

A estrutura este ano mudou e começou logo pelo local do evento. Ao invés do sambódromo como de costume, a Arena da Amazônia foi escolhida porque o festival vai rodar o Brasil em 2017 em alguns estádios que foram construídos ou reformados para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil.

Outra mudança na infraestrutura será do camarote Extra-VIP, ainda de acordo com a diretora de Marketing, Daiana Pereira, nessa edição o camarote ficará localizado no front stage e não mais na lateral. “Com 40 metros de comprimento, e todo carpetado, possui três espaços, sendo o primeiro Open Bar e Open Food, no segundo o Lounge onde haverá DJs e o terceiro uma varanda para quem quer curtir de pertinho a atração do momento”, explica Pereira.

Nesse local especial, que é o Extra-VIP, terá ainda apresentação de DJs.O mais aguardado é o duo de live The Volume, que entra em cena nos intervalos, a dupla é conhecida no Rio de Janeiro. O bufê será por conta do Le Lieu, que é referência na capital, e as bebidas servidas serão Whisky 12 anos, vodka importada, cerveja, água e refrigerante no open bar, além de Chandon e energéticos para venda. “O Open Bar ficará liberado até às 4h.”, informa Pereira.

Além do camarote Extra-VIP haverá ainda o espaço VIP que também vai ter open bar liberado, só que até as 3h. Lá serão servidos cervejas, refrigerantes e água. Uma praça com mais de 15 food trucks, no podium da Arena, ou seja, basta subir as escadas e as pessoas terão acesso a várias guloseimas. Vale ressaltar que a abertura dos portões da arena vai ocorrer às 18h30 e terão 300 colaboradores da Fábrica de Eventos para ajudar na localização dos seus lugares, entre porteiros, atendentes etc.

Os ingressos continuam à venda no estande da Fábrica no Amazonas Shopping, na Djalma Batista, Zona Centro-Sul da capital. O último lote para pista custa R$ 80. A censura para a área de pista é 16 anos. Os preços variam de R$ 69 a R$ 1.150.

Cobertura e transmissão

Data anunciada, ingresso na mão e o grande dia está chegando e o Grupo Raman Neves de Comunicação está trabalhando a todo vapor para poder passar toda a emoção antes, durante e depois do Villa Mix. Praticamente tudo pronto para registrar mais essa história que ficará para sempre na trajetória do grupo.

Este ano haverá um camarote especial do GRN e segundo a gerente de Marketing do Grupo, Íris Costa, esse camarote veio com intuito de unir gestores, parceiros e clientes, para proporcionar a eles essa interação. “A ideia é que os clientes possam apreciar com a gente esse grande momento. É um presente”, afirma a gerente. No camarote especial do GRN, foram convidadas cem pessoas. No local haverá bufê e bebidas com destaque para a empresa Let’s Drinks com seus bartenders.

A Rádio Nativa FM, que faz parte do GRN vai transmitir o evento ao vivo, com tecnologia aprovada e qualidade digital, a partir das 22h. De acordo com o coordenador artístico da rádio, Daniel Lobinho, uma equipe entre 10 e 15 profissionais estará envolvida para mostrar tudo, público, bastidores, curiosidades e entrevistas com todos os artistas que se apresentarão no festival. “Queremos fazer com que as pessoas que não puderam vir, sintam como se estivessem dentro da Arena, com toda a emoção como se estivessem lá”, conta coordenador artístico.

Lobinho ainda ressalta que a população poderá não apenas sintonizar na 95.1, mas também interagir pelas redes sociais, mandando perguntas e comentando o evento.

O jornal Amazonas EM TEMPO e o Portal EM TEMPO estão fazendo a cobertura direto desde chamadas até matérias especiais sobre o grande evento. De acordo com Márcio Azevedo, editor do Portal a aceitação das pessoas e a parceria com a Fábrica de Eventos torna o festival cada vez mais um sucesso. “No último domingo, quem comprou o jornal Amazonas EM TEMPO, adquiriu um produto único, um CD com as músicas dos cantores que virão a essa edição”, comenta Azevedo.

Bruna Chagas

EM TEMPO