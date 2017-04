Do preto e branco ao colorido: Sérgio Frota comemora 23 anos de colunismo

Com profissionalismo, dedicação e muitas novidades lançadas ao longo de sua trajetória profissional, Sérgio Frota comemora neste sábado (8), 23 anos da coluna semanal e também do programa de TV ‘Promoter’. Formado em Marketing e Gastronomia, o colunista está entre os pioneiros em realizar premiações que continuam movimentando a sociedade manauara, além de ser um estudioso e amante de vinhos.

No jornal, Frota conta que no início da sua carreira, quando trabalhava com a jornalista Hemengarda Junqueira, as imagens da coluna ainda eram em preto e branco, a diagramação não era padronizada e ele mesmo era o responsável por coletar, fotografar e buscar as informações. Enquanto na televisão, ele contava com uma equipe formada por três profissionais: um para segurar o TP, um câmera e outro que segurava a iluminação.

“Eu usava minha própria máquina fotográfica pra registrar os eventos. Com a TV, nem sempre tinham essas pessoas, muitas vezes tínhamos que improvisar. Hoje, tudo mudou com celular. As fotos e notícias passaram a estar online. Eu mesmo posso ser meu cinegrafista, transmito tudo pelo facebook de qualquer lugar do mundo”, relatou.

Frota ressalta que a coluna semanal tem 22 anos no EM TEMPO e que, antes, ainda passou um ano no Jornal do Commercio. O colunista explicou que busca dar o resumo do que aconteceu na semana, em termos de política, economia e sociedade, além de buscar trazer sempre conteúdos com exclusividade. Ele ainda afirma que fazer coluna social não é para qualquer um.

“O colunismo nasce com você. A pessoa tem que ter o poder da comunicação e conhecer bem a sua cidade. Eu já fui convidado para trabalhar em Brasília, mas aqui estão as minhas raízes, onde conheço as famílias tradicionais e as questões culturais de Manaus. Fazer colunismo é fazer jornalismo com consciência social e divulgar quem merece e ajuda a gerar renda e no crescimento da cidade”, explicou.

Além de participar dos eventos sociais, Frota foi um dos primeiros a promover premiações na capital do Amazonas. Entre eles ‘Profissionais do Ano’, ‘Destaques do Ano’ e ‘Melhores do Ano’. Além disso, ele ajudou no ‘boom’ de eventos gastronômicos, com os grandes chefes na Amazônia, como Rolland Villar e Emmanuel Bassoleil. Na área cultural, por meio do projeto ‘Florescendo Arte na Amazônia’, que tinha patrocínio da Petrobras, levava alunos de escolas públicas para ter contato com literatura, cinema, poesia e artes plásticas.

“Eu tinha que produzir algo pra movimentar a cidade. Já fiz 32 eventos, sempre temáticos, como ‘Noite em Paris’ e ‘Noite na Índia’ para 400 a 500 pessoas. Os eventos de gastronomia ajudaram a mostrar mais nossa cultura e especiarias. Apresentar o que é de mais rico na cidade. Com o projeto cultural, surgiram vários novos artistas”, detalhou.

Uma curiosidade sobre o colunista, é que ele, há 28 anos, estuda vinhos. Ele já fez vários cursos na área, promove aulas sobre a bebida para grupo de empresários, hotéis e restaurantes. “A paixão surgiu durante uma viagem ao Rio de Janeiro, quando meu primo Ronaldo Bomfim me levou pra um restaurante e, na ocasião, foi me ensinando as combinações com vinho e o que harmonizava. Desde então, eu passei estudar e fiz o máximo de cursos possíveis. Já li mais 400 livros sobre a área”, contou.

Destaques do Ano

Neste sábado (7), o Prêmio Destaques do Ano vai ser entregue durante jantar realizado, a partir das 20h30, no Hotel Caesar Business, localizado na avenida. Darcy Vargas, bairro Chapada. Na ocasião, 17 personalidades serão homenageadas, entre políticos, médicos, advogados e demais profissionais.

O governador do Amazonas, José Melo – que será representado deputado Sabá Reis – é um dos escolhidos para ganhar o prêmio. Segundo Sérgio Frota, ele tem se conseguido manter o equilíbrio do estado em tempos de crise.

“Em muitos lugares estão passando pela crise no Brasil, e estão sem pagar salários e enfrentando caos. Já o governador tem conseguido equilibrar as contas, tem ido buscar dinheiro e continua fazendo obras, tanto na área estrutural como na social, por isso, ele merece ser homenageado”, frisa.

Os homenageados são: presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado estadual David Almeida, secretário geral da Aleam e líder do Governo, deputado Sabá Reis, Bernardo Monteiro de Paula, diretor-presidente da ManausCult, vice-presidente da OAB/AM, advogada Adriana Lo Presti Mendonça, Prefeito Bi Garcia, juíza Lucia Viana, Medico Urologista, Cristiano Silveira Paiva, apostola Ruth Benchimol, Raquel Guerra, bacharel em Direito, especialista na área do Direito Notorial e Registral, tabelia substituta do Cartório Abreu, 9º Tabelionato de Notas da Capital, Advogada Yeda Furtado, executivo de Marketing Multi Nível, engenheiro civil Daniel Queiroz, funcionário público federal, Isaac Pinheiro de Lima, Buffet Excelência Festas e Eventos e Restaurante La Coquette, médico Ginecologista e Obstetra, Gilson Corrêa, médico Cardiologista, Silas Fernandes Avelar Junior, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Amazonas – STIUAM, advogado André Oliveira, escritor Romulo Sena.

Manoela Moura

EM TEMPO