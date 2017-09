Do PIM para o Mercosul: smartphone Quantum é uma das apostas

O Quantum Sky começou a ser produzido, neste mês, na fábrica da Positivo Tecnologia – Emerson Quaresma

Com 2 anos de existência, a brasileira Quantum, que concorre no mercado nacional com gigantes como a Apple, a Samsung e a Motorola, busca se firmar agora como marca na América Latina. Para isso, ela lançou nesta semana, em São Paulo, os seus dois novos modelos de smartphones: o Quantum Sky e o Quantum V. Com eles, a marca inicia a sua expansão comercial por países membros do Mercosul como a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e o Chile.

O Quantum Sky começou a ser produzido, neste mês, na fábrica da Positivo Tecnologia, do Polo Industrial de Manaus (PIM), segundo o executivo de mobilidade da Positivo, Norberto Maraschin. Já o Quantum V entra na linha de produção na primeira semana de outubro.

Desenvolvidos em Curitiba (PR), os aparelhos chegam com estrutura de alumínio aeronáutico, baterias de 4 mil miliampère-hora (mAh) – que suportam até 11 horas de navegação web ou streaming de vídeo via Wi-Fi -, processador octa-Core de 1,5 a 2 GHz, memória interna de armazenamento de 64 gigas (G) e memória RAM de 4G. Além da ficha técnica robusta, o Sky e o V prometem mudar conceito de imagem com novo modelo de calibragem fotográfica, além de “libertar” o usuário das telas comuns de TV.

Com câmera traseira de 13 megapixel (MP) e a frontal de 8MP, ambas com Flash LED, os novos aparelhos também chegam com preços atraentes, segundo o diretor de produtos Vinícius Grein. O Sky, considerado o modelo de entrada da nova linha, que aposta em câmera versátil, está disponível por R$ 1.349. Já o Quantum V, que lança mão da qualidade do seu projetor a laser integrado, está disponível em pré-venda por R$ 1.799.

Com preços até 30% mais em conta que os concorrentes diretos, a explicação para essa vantagem, segundo Vinícius e Norberto se dá pelos benefícios fiscais garantidos à produção no seio do Zona Franca de Manaus (ZFM), bem como pelo modelo escolhido para a venda dos produtos, que hoje é 100% via loja web, por meio do site www.meuquantum.com.br.

A primeira diferença, segundo o diretor, é o fato de o Quantum V ser o primeiro smartphone com projeção a laser do mundo

Quantum V

Aparelho com cara de smartphone premium, e pré-lançado em julho, na feira Eletrolar Show 2017, sob ares de mistério, o Quantum V agora é apresentado oficialmente com a promessa de revolucionar o setor. Nos planos da empresa desde o ano passado, a Quantum viu a Motorola lançar primeiro o seu smartphone com projetor de imagem. Contudo, Vinícius, diz que o grupo não ficou decepcionado, uma vez que estava desenvolvendo um produto diferente.

A primeira diferença, segundo o diretor, é o fato de o Quantum V ser o primeiro smartphone com projeção a laser do mundo, que dá ao usuário uma tela de 80 polegadas HD, com uma distância de apenas dois metros. Conforme os testes preliminares feitos pelo EM TEMPO, na apresentação do produto à imprensa nacional, se constatou qualidade de imagem em ambiente iluminado e sem luz.

No comparativo com o concorrente, a primeira diferença é notada no tamanho e no peso do smartphone. Enquanto o Motorola pesa 270 gramas, o V pesa 199 gramas. O Quantum traz o projeto laser integrado ao aparelho e o concorrente vende o projetor de tecnologia DLP como acessório.

“Com uma bateria de 4 mil miliampère-hora, você consegue uma autonomia de projeção no Quantum V de até quatro horas, o que permite a pessoa a assistir uma partida de futebol, vários capítulos da sua série favorita, sem colocar o telefona da tomada”, afirma Vinícius.

Pesquisa revela preferências

Antes de produzir os dois novos lançamentos, de acordo com Vinícius, a Quantum realizou uma pesquisa on-line com 6 mil brasileiros, espalhados pelo país, em busca do que seria um smartphone ideal para elas. O primeiro desejo apontado por mais de 40%, segundo ele, foi uma bateria capaz de segurar ao menos um dia inteiro, além de ter carregamento rápido.

O segundo ponto principal apontado foi a memória de armazenamento e de desempenho. Levando em consideração o custo, a especificação ideal, segundo os entrevistados seria um aparelho com 64 gigas (G) de armazenamento e 4G de memória RAM.

Do ponto de vista da câmera do smartphone, foi apontado pelo brasileiro a necessidade de avanços na experiência de uso e qualidade na imagem independentemente do momento. Nesse ponto, Vinícius diz que a empresa contratou fotógrafos profissionais para viver experiências em outros países, em busca da calibração da câmera para o ambiente brasileiro, tanto na self, quanto no modo paisagem.

“Tivemos um cuidado especial com a qualidade da imagem e o tipo de foto que o brasileiro tira, mas também trouxe algumas surpresas como reconhecimento do cartão de visita, que por meio da câmera o usuário consegue adicionar o contato na agenda do smartphone”, explica o diretor de produtos da Quantum.

Além da bateria, da memória e da câmera, considerados itens fundamentais pelo consumidor brasileiro, a Quantum ouviu ainda que a tela de 5,5 polegadas e a resolução full HD também foram apontados como itens importantes para a formação do smartphone ideal. Para completar o pacote, os brasileiros ouvidos cobraram ainda beleza e durabilidade.

No rumo para o crescimento

Depois de sair do estágio de startup, a Quantum se apresentou ao país, no guarda-chuva de negócios da Positivo Tecnologia, focada num canal on-line próprio de vendas, segundo o chefe de negócios da marca, Thiago Miashiro. Ao completar o primeiro aniversário, a empresa começou a atuar de olho nos concorrentes. Agora, Miashiro diz que o desafio é expandir para outros países como a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e o Chile.

Segundo ele, todos esses mercados somados representam, aproximadamente, 24 milhões de smartphones, o equivalente a mais da metade do que se tem de aparelhos ativos no Brasil, que em 2016 foi de 45 milhões, aproximadamente.

“São mercados altamente representativos. E estamos confiantes porque temos três pilares para entrar nesses países. O primeiro é a marca que nós aprendemos a trabalhar. Outra coisa são produtos maduros que nós temos. O terceiro uma operação consolidada que nós também temos”, afirma.

Miashiro explica que o grupo estudou os mercados e chegaram à conclusão de que, guardadas as devidas proporções, eles possuem uma dinâmica muito parecida com a do Brasil. “O que nos dá expertise para expandir negócios no Mercosul de forma segura e com visão estratégica”, avalia.

Emprego

Para o gerente-geral da Quantum, Marcelo Reis, os lançamentos da marca e o plano de expansão do mercado devem gerar um potencial crescimento da produção dos novos e dos antigos modelos de smartphones da empresa, na linha de montagem da fábrica da Positivo, em Manaus. “A nossa expectativa é de crescimento certo da produção dos nossos produtos”, diz.

