Do Nordeste para os palcos amazonenses

O Dia do Sertanejo – data em que se comemora a tradição e música de origem sertaneja – é celebrado no Brasil desde o ano de 1964, quando o produtor e apresentador Geraldo Meirelles apostou no dia 3 de maio daquele ano para reunir “oficialmente” cantores e violeiros na cidade de Aparecida, em São Paulo.

O encontro oficial vinha para consolidar o que já era uma tradição para os músicos que, todos os anos, iam em caravanas para acompanhar a missa na cidade paulista conhecida pela questão religiosa. Em seguida, eles se reuniam para tocar os famosos “modões de viola”.

O povo sertanejo – e sua musicalidade – surgiu no sertão nordestino brasileiro, mas logo se espalhou por todo o Brasil, fincando raízes, inclusive, em Manaus.

Na capital amazonense, o “boom” do gênero musical é notório. Comumente são vistas casas de shows lotadas e muitos artistas locais que optam pelas canções que, se antes exaltavam apenas as belezas da Zona Rural e da vida na fazenda, hoje falam de amores, desamores e, claro, baladas.

O cantor Márcio Cigano canta há quase 12 anos, mas atua no cenário artístico da cidade há pouco mais de quatro anos. Um dos ídolos tupiniquim no sertanejo, o artista disse que a opção pelo gênero musical já veio destacada desde a infância.

“Sempre gostei muito de sertanejo. Cresci ouvindo com meu pai Bruno e Marrone, Chrystian e Ralf, Mato Grosso e Mathias, Trio Parada Dura. Essa influência veio de família, não é um modismo da galera. Tanto que há alguns anos, quando eu falava que curtia sertanejo, os jovens achavam careta. Na época o pessoal gostava de rock, reggae”, contou Cigano.

Para o artista, a dupla Jorge e Mateus é responsável pelo crescimento do ritmo na última década e que, desde 2011, as “casas” que mais recebem público são as apresentam artistas sertanejos. Cigano, por exemplo, nesta semana comemorativa, faz shows de quinta a domingo, no bar do Elon, Lappa, Caneco do Jonas, na Zer092, no Jack’n Blues e encerra as atividades no shopping Via Norte.

No gênero, há duas vertentes: o tradicional e o “universitário”. Este último leva esse nome por causa dos cantores que, em sua maioria, são jovens. Nele, ao invés dos tradicionais acordeões e violões, sintetizadores e guitarras elétricas começaram a ser usadas com mais frequência, além de elementos pop e linguagem informal, que o diferencia ainda mais do sertanejo “de raiz”.

João Victor, que faz dupla com Rodrigo, revela que também ouve sertanejo desde pequeno e que, de forma natural, “tomou conta” dele. “Estamos na estrada há sete anos no total. Desde pequeno, sempre ouvi música sertaneja, Zezé di Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. Então, isso tomou conta de mim naturalmente, desde cedo”, disse.

Ciente de que a tecnologia dos dias atuais permite melhor acesso às produções, João Victor acredita que esse é um importante fator que tem fortalecido o gênero na capital e que, mesmo com a ascensão do estilo universitário, o “de raiz” faz o coração bater mais forte.

“O que me encanta nesse gênero é a inovação de arranjos nas produções musicais. Com a questão da internet, ficou muito mais fácil ter acesso às músicas. Nova geração de artistas, novos arranjos, tudo isso influenciou para tornar um gênero popular na nossa região. E mesmo gostando dos dois [estilos], um clássico é um clássico”, frisou.

Os dois, no dia 13 de maio, terão a responsabilidade de abrir o bloco “Vai, Safadão – A Festa”. Para João Victor, a expectativa desse grande evento é a projeção que a dupla terá. “Com certeza vai ser um evento de proporções gigantescas e que vai trazer muitas oportunidades para a gente, não vamos deixar a desejar para nenhuma banda de padrão nacional”, comenta.

Rosianne Couto

EM TEMPO