Do Mutirão ao México: amazonense disputa 11º combate no MMA em busca da ‘sena’

Do bairro do Mutirão, Zona Leste de Manaus, para o sonho do estrelato no México. O amazonense Diego Lopes enfrenta mais um desafio em sua carreira internacional, desta vez o adversário é o mexicano Paulo Tierno Marquez (5v, 3d) em combate válido pelo peso combinado até 63 kg no evento Jasafa Fighting League (JFL 14), neste sábado (26), em Rodeo Santa Fé, no México.

O atleta revelado pelo Clube Freitas e atualmente representando a equipe Peso Pesado/Strikers, da cidade Puebla, tem 21 anos e começa a ganhar espaço no cenário mundial do MMA. O manauara tem um cartel com 10 combates, sendo oito vitórias e duas derrotas. Diego Lopes vem de cinco vitórias consecutivas e luta para fazer a ‘sena’ diante do dono da casa no JFL 14.

“Estou morando no México há um ano e três meses, depois de uma temporada em São Paulo. Está sendo uma experiência muito boa morar no México, onde eu amadureci muito e isso me tornou mais forte. Hoje posso dizer que tenho uma cabeça boa para ter uma longa carreira no MMA e que agora não é mais brincadeira. O que no começo era só diversão agora é profissionalismo”, destacou Diego.

Faixa marrom de jiu-jítsu, o amazonense não fala, por enquanto, em contrato com eventos do mercado norte-americano, como UFC, Bellator, Legacy e World Series (WSOF). No entanto, não descarta mudar de país em busca de projeção.

“Acredito que, trabalhando pouco a pouco, logo um evento bom dos Estados Unidos ou de outros países vai me ver e me convidar para lutar o evento deles. E, como sempre, vou dar meu melhor e trabalhar duro para alcançar meus objetivos”, concluiu o jovem lutador, que no México recebe apoio da Black Mamba Gear.

Em Manaus, Diego Lopes fez combates acirrados pelo peso galo (até 61 kg). O atleta do Clube Freitas já enfrentou Thiago Belo no Big Way Fight. Também fez parte do card do It’s Time Combat, enfrentando adversários duros como Francivaldo Araújo, Raniel Costa, Luiz Aranha e Rodrigo Praia (atualmente na Team Nogueira-RJ).

