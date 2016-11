Do entretenimento ao profissionalismo; amazonense desponta como um dos principais atletas do cyber-esporte

Define-se esporte qualquer prática metódica, individual ou coletiva, de jogo ou alguma atividade que demande exercício físico e destreza, com fins de recreação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde e/ou competição. Recentemente, porém, algumas modalidades focadas no elemento mental ganharam espaço e acabaram sendo consideradas desporto.

O eSports (esporte eletrônico ou cyber-esporte) tem lotado estádios no Brasil e no mundo. No Amazonas, a modalidade ainda engatinha, mas pequenas competições já são organizadas para satisfazer o público gamer (fãs de jogos virtuais) em Manaus. Por conta disso, players (jogadores/atletas) já começaram a se destacar e ganhar espaço em cenário nacional.

Aos 16 anos, Alexandre Lima, mais conhecido no mundo gamer pelo nickname (apelido) Titan, desponta como uma das principais promessas amazonense no eSports. Praticante do “League of Legends” (LoL), ele já conquistou cerca de 20 títulos em Manaus e tem chamado a atenção de vários times nacionais, com quem tem disputado batalhas on-line. Ninguém melhor do que ele para explicar um pouco sobre o jogo.

“É como se fosse um cabo de guerra, tem seus pontos referenciais, que são o mid lanner, o top lanner, o ad carrier, o suporte e o jungle. É como se fosse as posições de jogadores de futebol em campo. Tem que focar os objetivos em torre e cristais para deixar suas tropas mais fortes, para deixar você mais forte e conseguir gold, que no caso é dinheiro. Para alcançar os objetivos, é preciso trabalhar em equipe”, explica Lima.

Adepto do LoL desde 2009, ano em que foi lançado, o estudante do 9º ano é apenas um entre os milhares de fãs espalhados pelo mundo. Há 2 anos atrás, a produtora de “League of Legends – Riot Games” divulgou um relatório em que apontava que mais de 27 milhões de pessoas jogavam diariamente o jogo. Praticar o esporte com o objetivo de se tornar um dos melhores, no entanto, requer dedicação e muito estudo.

“Eu jogo desde os meus 9 anos. Como o jogo mexe muito com sua cabeça, você tem horário para dormir, para treinar e fazer exercícios físicos. Então, eu jogo em torno de seis, sete horas, todo dia tem que jogar, tem que assistir vídeos para adquirir mais conhecimento sobre o game. Tem que trabalhar, é como se fosse isso. Você precisa dormir em torno de oito a 12 horas para ter um resultado bom”, conta Titan.

A rotina é pesada. Pela manhã, Lima acorda cedo, toma café e banho para, em seguida, ligar o computador e estudar sobre o jogo (ler artigos e assistir a vídeos). Antes de sair para a escola, por volta das 13h, ele almoça, e quando chega, às 17h15, separa 15 minutos do seu corrido tempo para tomar banho e se alimentar. Depois, joga LoL até as 23h. Ao sair do game, come e vai dormir.

“A minha vida sempre foi relacionada ao computador. Na minha infância foi muito difícil ter um. Eu sempre tive amigos para sair, mas eu sempre gostei de estar em casa, sempre fui caseiro, sempre me dediquei ao que eu gostava. Minha rotina social é muito pouca, é muito difícil eu sair. As poucas vezes que eu saio é com o patrocinador e com as pessoas que realmente eu gosto, mas é muito difícil”, revela o adolescente.

O sonho de seguir carreira

Assim como uma grande promessa do futebol, o jovem de 16 anos conta com um patrocinador/empresário. Com vários campeonatos conquistados em nível local, ele já ultrapassou as fronteiras amazônicas e recentemente disputou um campeonato com a premiação de R$ 100 mil para o campeão. O título não veio, mas o bom desempenho abriu portas para Titan.

“Já ganhei cerca de R$ 3 mil aqui em Manaus. No início, com 9 anos, eu não acreditava tanto, mas depois, com uns 13, vi que poderia ir longe. Meu pai começou a acreditar em mim, ele também joga. Minha mãe ficou meio assim, queria que eu me dedicasse mais aos estudos, mas é um caso a se pensar. Meu pai me apoia bastante e é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida”, afirma Lima.

Seu talento, contudo, foi reconhecido e ele acabou premiado com uma boa oferta de trabalho: foi convidado para defender o Ilha da Macacada (IDM), onde terá um salário fixo mensal de R$ 2 mil e irá morar em São Paulo, na gaming house do time. Tudo isso para se dedicar mais ao jogo e treinar ao lado de seus companheiros.

Internet prejudica disputas

Primo, patrocinador e empresário do jovem, Paulo Henrique, 26, também é um fã de games. Porém, o tempo foi passando, ele foi adquirindo responsabilidades e uma vida social, o que dificultou a prática. Dono de uma empresa de telecomunicações, ele cede o espaço para Lima treinar e estudar sobre o LoL nas dependências do seu empreendimento, onde a internet é muito superior do que as demais em Manaus.

“Ele veio até mim pelo fato de aqui na central o ping (tempo de resposta) para se jogar ser melhor. Quando veio, sentiu a diferença na hora e ficou maravilhado. Hoje a empresa está apoiando não só o Alexandre, mas outras categorias, como o principal time local, que é o Wise eSports, que tem três categorias: o ‘League of Legends’, ‘CS’ ‘Go’ e ‘Dota 2’”, relata Henrique.

Apesar da desvantagem nos jogos on-line por conta da internet, que em Manaus custa caro e é uma das piores do Brasil, o empresário conseguiu minimizar a diferença e sonha em montar uma gaming house para profissionalizar o esporte por aqui.

Remuneração

O que antes não passava de diversão e entretenimento se tornou profissão. Até o início desta década não se ouvia falar em players ganhando rendimentos consideráveis para defender times em jogos virtuais. Com apenas 20 anos, o gaúcho Gabriel “Kami” é referência para os jovens praticantes de LoL. Com um salário que ultrapassa os R$ 20 mil e com uma multa rescisória no valor de R$ 1 milhão, ele é o cyber atleta mais valioso do país e atualmente defende a Pain Gaming.

“O Titan saiu com a proposta de salário de R$ 2 mil para começar, por conta da idade. Isso morando numa gaming house, onde terá alimentação e estadia gratuita, fora a equipe multidisciplinar. Um salário topo hoje, de um jogador que ele jogou contra, como o ‘Kami’, chega à casa dos dois dígitos, isso tirando vídeos e dicas. Os próprios fãs e outros jogadores contribuem com ele. Tem pessoas que doam até R$ 1 mil só de estar assistindo aquele gamer jogar”, diz Henrique.

Lima está prestes a realizar o sonho de milhões de jovens. Ano que vem, ele desembarca em São Paulo para morar na gaming house da Ilha da Macacada, se dedicar ao jogo com mais afinco, se entrosar com os companheiros de equipe (cinco titulares e dois reservas), disputar campeonatos no principal centro gamer do Brasil e usufruir de uma internet de qualidade. Isso tudo, é claro, sem esquecer dos estudos. Lá, ele completará o ensino médio.

“Ele recebeu a proposta por meio de alguns olheiros. Ele disputa o challenger, onde só tem 200 jogadores do Brasil, ele estava entre os 25 primeiros. E alguns perguntaram se ele não queria ir para São Paulo. O problema foi na hora da idade, que pesou muito. Para ele jogar a categoria “A”, os pais teriam de emancipar ele. Até dá, mas futuramente pode dar problema na Justiça e eles preferiram segurar. Vai passar dois anos treinando, jogando campeonatos menores, até completar 18 anos”, finaliza o empresário.

