Dnit retoma serviços de manutenção da BR-319

Os serviços são apenas de manutenção e conservação, não há previsão de qualquer intervenção relacionada à obra | Divulgação

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) retomou os serviços de manutenção da rodovia federal BR–319. A extensão em questão é conhecida como trecho do meio, localizado entre os quilômetros 250 a 655. A autorização veio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), após a suspensão do embargo das obras, feita pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). Se retomadas hoje (5), as obras podem ser concluídas até dezembro deste ano.

Dentre as atividades, que estavam paradas desde maio, foram retomados os serviços de manutenção e conservação de retirada dos atoleiros, limpeza das laterais, reforma das pontes de madeira, substituição de bueiros metálicos e revestimento primário.

Vale ressaltar que não são obras, mas apenas serviços de manutenção e conservação. Não há contrato de qualquer intervenção relacionada à obra.

Impasse

Quanto à tramitação do documento que autorizou as atividades no trecho do meio, houve um impasse. O Ibama informou que deu encaminhamento da autorização na última sexta-feira (30). Porém, o Dnit confirmou o recebimento somente na segunda-feira (3).

O Dnit teve as atividades na BR-319 suspensas após a Justiça entender que o termo aditivo celebrado entre o órgão e o Ibama estaria sendo logrado para a execução de recuperação definitiva na rodovia federal.

Bárbara Costa

EM TEMPO