Djuena Tikuna divulga a história de seu povo por meio de suas músicas

Histórias sobre o povo indígena Tikuna formam os versos das canções que a cantora Djuena Tikuna apresentará no próximo sábado (21), a partir de 21h, no largo São Sebastião. As músicas são todas interpretadas na língua nativa da artista, que também é compositora, mas ela explicará o tema de cada uma antes de interpretá-las. Durante o show serão projetadas imagens de vários povos indígenas do Brasil produzidas pelo fotógrafo Diego Janatã, marido de Djuena e percussionista de sua banda.

A cantora nasceu há 29 anos na comunidade Umariaçu 2, no Alto Solimões, perto de Tabatinga, e desde 2007 busca apresentar ao público a cultura de seu povo. “Minhas músicas falam sobre a preservação da cultura Tikuna, que não deve ser esquecida para que os jovens não cresçam sem suas raízes e tenham orgulho de ser indígenas”, conta.

As músicas selecionadas para o show de sábado serão interpretadas ao longo de uma hora de duração. Uma delas é “Os Povos Pescados”, sobre o surgimento do povo Tikuna, e Djuena também vai apresentar “A Juventude da Velha Anciã Vive Dentro de Mim”. “Essa canção é sobre a fala da anciã para que eu não deixe de ser quem eu sou, porque tenho orgulho de ser índia”, comenta.

Outros momentos do repertório são “Desaparecendo”, incentivo aos jovens indígenas para que não sintam vergonha de suas raízes, e “Saudade da Aldeia”, incluída no CD “Canta Amazônia”, do grupo Imbaúba. E duas músicas da cantora Cláudia Tikuna foram incluídas no show. “Ela declarou que não queria mais cantar e me incentivou a interpretar ‘Lamentação’ e ‘Eware’”, conta. Djuena conta ainda que não alterou as letras dessas composições, somente os arranjos – temperados com sonoridades amazônicas e de world music.

No palco, Djuena Tikuna estará acompanhada pelos músicos Abner Viana, Eliberto Barroncas, Tarcísio Braga, Diego Janatã e pelos irmãos Anderson e Agnilson. Esse é o mesmo time com quem a cantora trabalha na elaboração dos arranjos para as canções que vão fazer parte do seu primeiro CD solo.

“Estamos aguardando o recebimento de uma verba para poder entrar em estúdio. Considero o CD um cartão de visita, mas não estou com pressa de lançá-lo porque quero realizar um trabalho que tenha sentido”, diz a artista.

Desde que começou a chamar a atenção do público, ao interpretar o hino nacional na língua tikuna em eventos como a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), Djuena afirma que seu trabalho tem sido bem recebido. Ela diz também que não pensa em deixar de lado a sua proposta original, de divulgar a cultura de seu povo da maneira mais tradicional possível.

“Já recebi convite para traduzir e cantar minhas músicas em português, mas sinto que vou estar discriminando a mim mesma ao fazer isso”, justifica Djuena.

Ela destaca que antes de entoar suas canções explica para as plateias o conteúdo dos versos, mas revela que sente também uma satisfação ao perceber que o público respeita e gosta do que é apresentado.

Djuena Tikuna mora há 21 anos em Manaus e diz que tem gostado muito de divulgar sua arte além da comunidade onde nasceu. “Eu divulgo minha cultura não só para os Tikunas, mas também para os povos de outras regiões onde gostam e respeitam meu trabalho”.

Aos 14 anos participou da peça “Antes o Mundo Não Existia”, da Companhia Vitória Régia, dirigida pelo ator Nonato Tavares, mas a música sempre esteve presente em sua vida, por meio da mãe, que é cantora indígena do grupo Wotchimaucu.

Além de ter se apresentado em eventos como o Festival Sesc de Música Cidade Canção (Femucic), em Maringá, Paraná, Djuena também se dedica a parcerias com artistas diversos, entre eles o violonista Robson Miguel e o cantor japonês Yusuke Kamiji, cujo clipe “Earth Child” contou com participação da artista amazônica.

Por Luiz Otavio Martins (Especial EM TEMPO)