DJs trazem funk carioca à Arena da Amazônia

O projeto audiovisual “The Funk”, criado pelos DJs Rick Duílio e Gustavo Bártholo e pelo VJ Raphael Assunção, chega, diretamente do Rio Janeiro, a Manaus para agitar a festa “The Doctor Funk”, promovida neste sábado (27), a partir das 19h, no Pódio da Arena da Amazônia, pelos universitários de medicina da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade Nilton Lins e Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

O grupo se dedica a inovar o gênero musical que domina a capital fluminense e tem feito shows pelo país, levando bailes funk com apresentações multimídia, unindo música e imagens. O repertório dos artistas inclui desde sucessos dos anos 1980 até os hits mais atuais.

Gustavo Bártholo está encarregado de trazer os sucessos mais antigos, Rick Duílio é responsável pela parte do setlist que inclui as músicas ouvidas hoje e o VJ Raphael Assunção é quem cria a atmosfera audiovisual, agitando ainda mais a noite.

Durante a noite dedicada ao funk, mil litros de chope serão disponibilizados ao público. O evento contará, ainda, com a participação de artistas sertanejos da cena local, Márcio Cigano e a dupla João Victor & Rodrigo. O DJ Daniel Barreto se apresentará nos intervalos do evento.

Os ingressos podem ser adquiridos ao preço de R$ 40 (segundo lote), em quatro pontos de venda: Bob’s da Djalma Batista e da Torquato Tapajós; no Edmilson Lanche; no Fast Temaki, no Parque 10; e na loja VR, do Manauara Shopping. A Arena da Amazônia fica localizada na avenida Constantino Nery, s/n, Flores. Outras informações podem ser obtidas pelo número (92) 98115-0147.

‘The Funk’

Há pouco mais de um ano juntos na cena da música, os integrantes do “The Funk” já assumiram pick-ups e vinis em grandes eventos no Rio de Janeiro, como Funk-U, Baile da Favorita, Weekend 2013 e 2014, Festa Gênesis, M.I.S.S.A., Moonight e já se apresentaram nas principais casas de show da cidade, como I9 Music, Barra Music, Morro da Urca e boates tradicionais, como Privilége Búzios, 021, Zozô, Club Praia, Club Platinum, Gregos e Troianos e La Isla.

O som do “The Funk” também já ganhou projeção nacional em grandes centros da música, como as cidades de Curitiba, Juiz de Fora e Fortaleza. O trio garante levar diversão e descontração para os lugares em que se apresentam.

O “The Funk” faz parte do grupo de DJs que integra o time da rádio FM O Dia 100,5, do Rio de Janeiro, comandando o programa “Noitada”, que vai ao ar toda sexta feira, das 22h à meia-noite.

