Djalma Batista recebe ação de desobstrução de bueiros

Após retirar aproximadamente cinco toneladas de lixo dos bueiros da avenida Constantino Nery, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) deu início aos serviços de desobstrução de bueiros ao longo de toda a avenida Djalma Batista. Os trabalhos começaram pelo sentido centro-bairro e ocorrem no período noturno para não atrapalhar a fluidez do trânsito.

Segundo o vice-prefeito e secretário de infraestrutura, Marcos Rotta, a ação é vital para as boas condições de trafegabilidade na via. “Esse é um trabalho que pouco aparece para o grande público, mas que estamos fazendo de forma rotineira, principalmente nas noites e madrugadas, para que possamos desobstruir os bueiros. Aproveito, inclusive, para fazer um apelo à população. Nós retiramos desses bueiros tudo o que vocês podem imaginar e precisamos da cautela e colaboração das pessoas”, ressaltou Rotta.

Durante os trabalhos, são retiradas sacolas plásticas, lixo doméstico e outros detritos jogados nas vias, sendo as principais causas de entupimento de bueiros. Atualmente os serviços na Djalma Batista estão sendo executados nas proximidades da Rua João Valério e, em dois dias de ação, seis bueiros já receberam manutenção com limpeza com hidrojato. Além de desobstrução de bueiros, a avenida também vai receber manutenção de caixas coletoras com instalação de gradil, recuperação de tampas, confecção de meio-fio e sarjeta.

“Fizemos quase dois quilômetros de limpeza e desobstrução em tubos entupidos e recuperação de tampas de bueiros. Já concluímos toda a Constantino Nery e, agora, estamos aqui na Djalma fazendo esse trabalho de prevenção contra alagamentos. Terminando aqui, vamos seguir para a Torquato Tapajós”, afirmou o coordenador do setor de drenagens da Seminf, Eguinaldo Ramos.

