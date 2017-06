Divulgada convocação de 2ª Chamada de aprovados no Programa de Residência da Defensoria Pública

A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) divulgou, nesta quarta-feira, 14, o Edital de Convocação – 2ª Chamada para aprovados no 1º Exame de Seleção para o Programa de Residência Jurídica (PRJ) da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

Estão sendo convocados mais 4 candidatos aprovados, conforme lista incluída no Edital, que está publicado no Diário Oficial Eletrônico e no site da instituição –http://www.defensoria.am.def.br/ -, no link da Esudpam. Os aprovados participarão do Programa de Residência Jurídica e receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 2.100.

Relação de documentos:

Os convocados devem comparecer à Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, localizada na Rua 24 de Maio, 321 – Centro, no período de 19 à 21 de junho, das 8h às 13h, para apresentação dos seguintes documentos: cópia da carteira de identidade; cópia do CPF; currículo; número da conta bancária do Banco do Brasil (xerox do cartão do banco); original e cópia do título de Bacharel em Direito e de colação de grau; 02 (duas) fotos 3×4;cópia do documento que comprove a regularidade com o serviço militar obrigatório (para os homens); cópia do título de eleitor com comprovante da última votação; e certidões negativas criminais e disciplinares dos órgãos e/ou entidades a que esteja vinculado.

O não comparecimento até a data estabelecida implicará em desistência do Programa de Residência Jurídica. Salienta-se que compete ao candidato o acompanhamento do certame, por intermédio das publicações no site http://www.defensoria.am.def.br/ e no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM.

Os aprovados foram convocados, por ordem de classificação, ficando a critério da administração da instituição, em caso de surgimento de vagas, convocar candidatos constantes do cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O processo seletivo tem validade de um ano, a contar da publicação do resultado final, prorrogável por igual período.

Com informações da assessoria