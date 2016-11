Dividas domésticas devem dominar audiências na 11ª Semana Nacional da Conciliação, em Manaus

Os casos de dívidas domésticas, como contas de água, luz, telefonia móvel e pendências condominiais, devem prevalecer nas 7.345 audiências que estão pautadas para ocorrer na 11ª Semana Nacional da Conciliação, agendas para o período de 21 a 25 de novembro, em Manaus.

A informação é do juiz corregedor-auxiliar da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tham), Adalberto Carim Antonio, que aponta a crise financeira no Brasil como o principal fator para que as famílias, principalmente de classe média, não cumprissem com suas obrigações financeiras.

“Eu tenho percebido que a maioria dessas conciliações estão relacionadas a questões de dívida por água, luz, telefonia e condomínio. É impressionante o número de pessoas afetas pela crise econômica, que os afundou nesses conflitos, principalmente nas famílias de classe média. Temos casos de pessoas que estão perdendo seus terrenos na disputa com essas dividas, infelizmente”, disse.

De acordo com o juiz corregedor-auxiliar, o objetivo da Semana Nacional de Conciliação é promover um esforço concentrado para conciliar o maior número possível de processos e promover uma cultura junto a sociedade de que litígio não precisa ser demorado.

“Isso é uma chance muito grande que está sendo dada para que o cidadão possa resolver as suas pendências na justiça de uma forma célere, de uma forma efetiva. Praticamente toda disputa tem chance de acordo. O propósito principal não é exatamente só número, é a promoção da conscientização da cultura de que não se eternize o litígio, e nem faça com que o litígio perdure muito tempo”, explicou.

Adalberto Carim, destacou que entre os casos mais complicados de conciliar estão problemas com pensão alimentícia. E os mais fáceis estão os que envolve dividas com empresas de água, luz e telefone. Segundo ele, as empresas que estarão mais presentes na conciliação serão as de água e luz.

“Uma coisa que as vezes pode criar uma certa dificuldade são as pensões alimentícias, muitas vezes é difícil o diálogo e o entendimento que ali está envolvido um bem maior, que é o futuro de crianças, que tem que querer o bem-estar dessas crianças”, comentou.

Pré-Conciliação

Haverá ainda a Pré-Semana de Conciliação, outro evento que já faz parte do calendário do Tjam, que será realizada no período de 16 a 18 de novembro no Centro Judiciário de Conflitos, localizado no Fórum Ministro Henoch Reis.

Mais de 600 processos pautados, que foram direcionados pelas Varas e Juizados Especiais Cíveis para a realização de audiências e a equipe organizadora do evento vem trabalhando, até mesmo durante o feriado e recesso, para entregar as intimações em mãos, contribuindo para o sucesso das pré-audiências.

