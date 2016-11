Dívidas da campanha eleitoral de Arthur e Marcelo totalizam R$ 4,6 milhões; prazo para quitar termina dia 19

Ao todo, a dívida de despesas contratadas na campanha eleitoral pelos ex-candidatos majoritários Arthur Neto (PSDB) e Marcelo Ramos (PR), durante o primeiro e segundo turno das eleições municipais em Manaus, atingiram a marca de R$ 4,6 milhões. Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o prefeito reeleito Arthur é o que possui a maior quantidade de valor pendente de eleição, mais de R$ 3 milhões. Já o ex-prefeiturável Ramos, derrotado, ainda tem um valor de R$ 672 mil para quitar. O prazo para quitação destes valores e prestação de contas encerra no dia 19 de novembro.

O coordenador de Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), Hernan Batalha, explica que, caso não aconteça o pagamento das dívidas de campanha pelos candidatos que disputaram o pleito, a direção nacional do partido deles poderá assumir este valor, apresentar um cronograma de pagamento e anuência do credor. “Caso o partido não assuma a dívida, o valor retorna à responsabilidade do ex-candidato majoritário, que deverá informar à Justiça Eleitoral como irá efetuar o pagamento”, disse ao reforçar que nunca houve registro de candidato que não quitou as dívidas pendentes de campanha.

Ao formalizar o procedimento para o pagamento, o candidato tem até a próxima eleição para pagar as dívidas. “Os valores não podem ficar ‘abertos’ até quatro anos depois. Então, o candidato tem até o início do mês de novembro, mês que acontecem a prestação de contas, da próxima eleição para fazer toda a quitação eleitoral”, disse. Sobre o assunto, ele destacou que o PSDB está com um valor da última eleição, de 2012, próximo de expirar. “As dívidas de campanha acontecem em toda a eleição. Existem candidatos que são recordistas destas dívidas”, comentou.

Balanço das contas

O prefeito reeleito Arthur Neto (PSDB), vai pagar, ao todo, R$ 6 milhões em despesas contraídas no período eleitoral. Deste valor, já foi efetuado o pagamento de R$ 2 milhões. Na lista de compromissos financeiros com maiores valores estão a produção de programas de rádio, televisão e vídeo, que somam a marca de mais de R$ 1 milhão; despesas com o pessoal que totalizam o valor de R$ 960 mil e serviços prestados por terceiros somam R$ 910 mil.

Arthur Neto totalizou R$ 3,3 milhões de recursos recebidos durante a campanha eleitoral, sendo que R$ 2,5 milhões (76%), foram provenientes de doação de pessoas física e R$ 792 mil (23,8%) de doação de partido.

O ex-candidato a prefeito derrotado nas últimas eleições, Marcelo Ramos (PR) contabilizou uma dívida de R$ 2,6 milhões. Deste quantitativo, já foi realizado o pagamento de R$ 1,9 milhão em despesas. As dívidas mais altas de Ramos foram com o pessoal, que chegou a marca de R$ 725 mil; com a publicidade e material impresso que atingiu o valor de R$ 624 mil e com a produção de programas de rádio, TV e vídeo no valor de R$ 400 mil.

Marcelo Ramos arrecadou R$ 300 mil a menos que o candidato Arthur Neto e atingiu o valor de R$ 3 milhões, sendo que deste total R$ 2,7 milhões (91,6%), são oriundos de doação de partido e R$ 242 mil (8,3%) é o valor de doação de pessoas físicas.

Com uma semana do término da arrecadação, na página do TSE é possível observar que o candidato Arthur Neto foi o que mais arrecadou verba para a campanha, totalizando o valor de R$3.319.430,35. Seguindo a determinação do tribunal para o próximo pleito, com base neste valor, seria suprimido 30% e, com os 70% restante se estabeleceria o novo teto de gastos para as próximas eleições, que seria de R$ 2.323.601, 25. No entanto, Hernan alerta que no próximo pleito pode haver uma nova atualização do Tribunal Superior Eleitoral com respeito ao limite de gastos.

Com a minirreforma eleitoral, que prevê um teto de gastos para as campanhas eleitorais e proibição de doação de empresas, nenhum dos candidatos majoritários alcançou o valor limite estabelecido pelo TSE para o primeiro turno que era de R$ 8,9 milhões e R$ R$ 2,6 milhões para o segundo turno.

Fabiane Morais

Jornal EM TEMPO