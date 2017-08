Dívida de tráfico termina em morte no Alvorada

Jaimilson Amaral dos Santos, de 22 anos, foi atingido por pelo menos 15 tiros e morreu na praça do Prosamim do Alvorada 1, Zona Oeste de Manaus. A morte pode estar relacionada com dívidas do tráfico de drogas.

Segundo o comandante Aldrin Freitas, da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a execução ocorreu possivelmente por conta da guerra do tráfico de drogas naquela área. O local é conhecido como área vermelha.

Quando a imprensa estava chegando ao local, um homem de camisa vermelha e bermuda colorida, falou em alto que não queria ver jornalistas cobrindo o homicídio. “Se não saírem daqui vai ter bala. Não gostamos de imprensa& #8221;. No entanto, continuamos no local para noticiar o crime.

De acordo com moradores, dois homens em uma motocicleta, de cor vermelha e placa não identificada, se aproximaram da vítima e atiraram contra a cabeça dele. O crime ocorreu na praça do conjunto habitacional.

Um morador, de 33 anos, que não quis se identificar falou que o homem estava devendo traficantes da região e pode ter sido morto por causa disso.

A polícia não confirmou se realmente foram 15 disparos, pois a perícia ainda não havia chegado no local para avaliar. Entretanto, moradores informaram que ouviram quase 20 tiros. Mais de 30 pessoas se aglomeram ao lado do corpo – que foi coberto por um lençol. A família foi informada sobre a morte e estava indignada com a execução. Os parentes não quiseram falar com a imprensa.

