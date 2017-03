Diversão ao ar livre: conheça locais seguros para passear com as crianças em Manaus

As mães modernas conseguem dar conta da difícil tarefa de equilibrar rotina de trabalho e atenção às suas crianças. E apesar de toda a ocupação da vida cotidiana, elas também se preocupam em proporcionar lazer aos filhos e são bastante seletivas quando a segurança e o bem-estar deles estão em jogo.

A estudante de Serviço Social Raab Feitoza prioriza levar Richard, 11, Esdras, 7, e Thammy, 5, a lugares ao ar livre e de contato com a natureza. “Eu fui criada no interior, no município de Carauari. Por isso, tenho uma aproximação com esse tipo de ambiente. Costumo levá-los à praia da Ponta Negra, a parques arborizados, como o Jefferson Peres, além de zoológicos e balneários. Eles também participam de excursões e todos são membros de clubes de escoteiros”, conta.

Também adepta de ambientes que deem liberdade para Mariana, de 2 anos e 7 meses, a jornalista Daniele Brito embarca na diversão com a filha. “Não gosto muito de levá-la em shoppings e prefiro locais mais abertos, como o largo São Sebastião, porque ela é super ativa e gosta de correr muito. No Parque dos Bilhares tem um parquinho com escorregador, onde ela gosta de ficar brincando. Já fomos ao Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) e ela adorou. A entrada custa R$ 5 e crianças não pagam”, explica.

Daniele diz que não há como fugir dos locais existentes nos shoppings, voltados ao público infantil. “Ela gosta muito de brincar em piscina de bolinhas, por exemplo. Também já fomos em um local que dispunha de carrinhos, onde as crianças ficam sendo guiadas pelos pais por controle remoto. Ela se amarrou!”, relembra. A jornalista ainda costuma se reunir com amigas que têm filhos da mesma idade para que Mariana socialize com outras crianças.

Mãe de quatro meninas, a empresária Keurem Maia Marçal, que trabalha de madrugada, enquanto as filhas dormem, diz evitar os shoppings por conta do incentivo ao consumismo. Ela prefere que Fernanda, 9, Júlia, 7, Elizabeth, 4, e Eva, 1, também explorem lugares em que possam correr, circular livremente e interagir com a natureza e com crianças da mesma faixa etária. “A Ponta Negra é um lugar agradável e seguro. Sempre tem policiais por lá”, recomenda. As meninas também frequentam os clubes organizados pela Igreja Adventista. “A liderança é treinada e as crianças são protegidas de perigos”, destaca Keurem.

