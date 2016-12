Distrito Industrial será recapeado pela Prefeitura de Manaus em 2017

As vias do Distrito Industrial serão totalmente recuperadas por meio de uma parceria entre o Governo Federal, Prefeitura de Manaus e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Nesta semana, o Ministério do Planejamento anunciou a liberação de R$ 150 milhões para o serviço, que já está em fase de assinatura do contrato. A expectativa é de que os trabalhos sejam iniciados ainda no primeiro semestre de 2017, após convênio firmado entre o Executivo Municipal e a autarquia.

Segundo o subsecretário de Obras Públicas da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Antônio Nelson, as obras serão executadas pelo órgão com a fiscalização da Suframa. E, além da troca da base asfáltica, também serão executados os serviços de dispositivo de drenagem, implantação de sarjeta, calçada e instalação de meio-fio, infraestrutura total das vias.

“O projeto já está aprovado, agora estamos na fase de assinatura do contrato com a Suframa e, em seguida, virá a elaboração do projeto executivo. Depois desta primeira etapa, vamos entrar na fase de licitação das obras. Aproveitaremos esse período do inverno para acelerar essa etapa de mapeamento de todas as vias e, quando chegar o verão, iremos colocar em prática as obras. Tudo será feito pela prefeitura, com a fiscalização da Suframa. O recurso será liberado por etapas de projetos de infraestrutura concluídos e aptos para serem realizados”, explicou o subsecretário.

Antônio Nelson lembrou, ainda, que o projeto para o recapeamento das vias é fundamental, pois o Distrito Industrial é a área de maior circulação de carga pesada e apenas um serviço de tapa-buraco não adiantaria. “Vamos fazer a recuperação de base em alguns pontos e, em outras áreas, vamos fazer o recapeamento das vias, com asfalto de maior durabilidade”, completou.

Ação municipal

Em março deste ano, após o impasse sobre de quem era a competência da manutenção das vias do Distrito Industrial, a Prefeitura de Manaus decidiu executar serviços de tapa-buracos para a principal via de acesso do Polo Industrial de Manaus, a avenida Buriti. A ação foi levada por toda a extensão da via, chegando até as bolas da Suframa e do Armando Mendes.

Atualmente, toda a avenida Buriti também possui iluminação de LED, que deverá ser expandida para as demais ruas do Polo Industrial.