‘Distritão’ e ‘fundão’; entenda o que muda se reforma política for aprovada

“Distritão”, “fundão” e “semidistritão” estão sendo discutidos pelo deputados, nesta quarta-feira (16), e parte da população desconhece o que essas palavras significam. Há muita confusão e divergência entre as comissões, ainda assim, a reforma política é votada na Câmara dos Deputados, mas ainda gera dúvidas nos eleitores. Trouxemos informações sobre as mudanças e os impactos que as alterações podem trazer se o texto for aprovado.

A reforma política foi idealizada após o Supremo Tribunal Federal proibir, em 2015, as empresas de investir financeiramente nas campanhas políticas. A partir dessa decisão, os políticos começaram a criar novas formas de ampliar o financiamento público aos candidatos.

Entenda melhor as mudanças

O texto altera a Constituição, estabelecendo o chamado Fundo Especial de Financiamento da Democracia, o famoso “fundão”, que contará com 0,5% da Receita Corrente Líquida da União nos 12 meses encerrados em junho – o equivalente a cerca de R$ 3,6 bilhões. Esse valor foi criticado e o relator da reforma política, deputado Vicente Candido (PT-SP), já admite alterar a proposta de emenda à Constituição (PEC 77/03) que altera as regras eleitorais.

Além disso, fixa o voto majoritário para deputados federais e estaduais, em 2018, e vereadores, em 2020 – o chamado “distritão”, pelo qual é eleito quem recebe mais votos.

O sistema atual é chamado de proporcional – para ser eleito, o candidato conta com os seus votos e com aqueles dados ao partido ou à coligação.

Segundo o texto aprovado, a partir de 2022, passará a vigorar o chamado sistema distrital misto para eleição de deputados. Nesse sistema, o eleitor vota duas vezes. Metade das vagas será ocupada por eleitos por meio de listas fechadas, elaboradas pelos partidos, e a outra metade é definida pelo voto em distritos menores que os atuais estados.

Em 2018 os deputados e vereadores serão eleitos em 2018 e 2020 pelo chamado distritão, modelo considerado mais fácil para garantir a reeleição dos atuais parlamentares. Nesse sistema, os mais votados são eleitos, idenpendentemente do número de cotos que tenha seu partido

Em 2020 passa a vigorar o sistema distritão misto; metade dos deputados e vereadores são eleitos em votações majoritárias em seus distritos como uma eleição para prefeito; as outras vagas são preenchidas com base nos votos recebidos pelos partidos, que estabelecem listas.

Financiamento público

As campanhas eleitorais serão custeadas pelo Fundo Especial de Financiamento da Democracia

O fundo receberá 0,5% da Receita Corrente Líquida (RCL) da União*, com previsão de R$ 3,6 bilhões em 2018

É o somatório das receitas arrecadadas e das transferências recebidas deduzidas das verbas transferidas, por determinação constitucional ou legal, para estados, municípios e Distrito Federal

“Distritão”

Fim do sistema proporcional para deputados (federais e estaduais) em 2018 e para vereadores em 2020

Nessas eleições, passará a valer o “distritão”, sistema majoritário em que são eleitos os mais votados em uma determinada região

O “distritão” é semelhante ao que ocorre atualmente na eleição dos senadores

Sistema distrital misto

Em 2019, o Congresso deverá regulamentar o sistema eleitoral distrital misto

A partir de 2022, deputados (federais e estaduais) serão escolhidos por meio desse sistema

Em cada região (distrito), o eleitor votará duas vezes: em um candidato e em um partido

Metade das vagas será dos candidatos mais votados do distrito; a outra será preenchida pelos nomes indicados pelos partidos, na forma de lista preordenada

“Semidistritão” ou “Distritão com legenda”

Os candidatos mais votados, mas o eleitor poderia escolher votar ou no candidato ou apenas numa legenda

Os votos dados apenas à legenda seriam distribuídos, de forma igualitária, aos candidatos daquele partido

Isso pode beneficiar aquele candidato que quase conseguiu uma vaga e cujo partido tem grande popularidade

Data da posse

Fim da posse de presidente, governador e prefeito em 1º de janeiro, como acontece hoje

O presidente da República será empossado em 7 de janeiro

Governadores e prefeitos tomarão posse em 6 de janeiro

Alterações no texto

Nesta terça-feira, a comissão especial terminou de votar propostas de alteração ao texto (destaques) e decidiu manter no substitutivo a possibilidade de, se adotado o sistema distrital misto, um candidato disputar mais de um cargo no mesmo pleito.

“Quem for candidato majoritário – prefeito, governador, senador e presidente da República – poderá também figurar na lista preordenada do partido. E se é eleito para esses cargos, sairá da lista. Com isso, você não deixa aquela liderança que o partido investiu durante anos no banco de reservas”, afirmou Candido.

A comissão também confirmou a supressão do artigo que estabelecia que o suplente de senador seria o deputado federal mais votado de cada partido. Fica mantido, portanto, o sistema atual, em que os dois suplentes não disputam diretamente as eleições: apenas integram a chapa encabeçada pelo candidato a senador.

Mandato no Judiciário

A PEC também fixa mandato de dez anos para ministros de tribunais superiores, como o STF e o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além disso, estabelece novas datas para a posse de presidente (7 de janeiro) e para governadores e prefeitos (9 de janeiro). Hoje, todos são empossados em 1º de janeiro.

Após ser aprovado em dois turnos pelo Plenário da Câmara, a proposta seguirá para o Senado. Os parlamentares têm até 7 de outubro para aprovar mudanças a fim de que novas regras entrem em vigor já em 2018.

Mudanças no “Fundão”

Em conversas com lideranças partidárias, o relator disse que o “distritão” perdeu força e que há o entendimento de que o Fundo Especial de Financiamento da Democracia deve ser menor que o inicialmente proposto.

Emenda

A ideia de Candido é apresentar uma emenda para que o percentual do fundo seja definido anualmente na Lei Orçamentária, em vez de ter um percentual determinado na Constituição Federal.

O texto que será analisado em Plenário prevê que 0,5% da Receita Corrente Líquida seria destinada ao fundo, algo em torno de R$ 3,6 bihões no ano que vem.

Críticas

Integrantes da comissão especial que aprovou o texto, na terça-feira (15), reclamaram das alterações. O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) criticou o que chamou de “arranjos” fora da comissão.

O próprio presidente do colegiado, Lucio Vieira Lima (PMDB-BA), também contestou. “Não é de bom tom fazer acordos fora da comissão”, declarou, lembrando, entretanto, que as mudanças precisam ser referendadas em Plenário e que os integrantes da comissão especial podem votar contra. “Faz parte do processo legislativo”, ressaltou.

O deputado Hissa Abrahão (PDT) divulgou um vídeo nas suas redes sociais que mostra um movimento contrário a reforma política. Ele aproveitou para adiantar o seu voto contra a aprovação do texto. “Em 16/08, votarei não ao “distritão” e a escandalosa forma de financiamento de campanhas políticas”.

Repercussão

Vicente Candido esclareceu que a repercussão na mídia em torno de temas da reforma política preocupou parlamentares, entre eles, o presidente do Congresso, Eunício Oliveira (PMDB-CE), com quem o relator almoçou hoje.

“Nós votamos ontem o texto [na comissão] e, hoje, já há sinais de mudança, porém isso faz parte da conjuntura. O Congresso é muito sensível à polêmica que os jornalistas provocam. O sistema de listas foi muito criticado e agora é o ‘distritão’. A tese desse modelo eleitoral, que tinha apoio forte, perdeu força nesses dias”, destacou.

O momento, reconheceu Candido, exige negociações individuais. “Tenho que conversar com cada um. Na comissão, só houve posição de bancada do PT e do Psol, e isso dificulta muito. Preciso falar com os outros 400 deputados.”

