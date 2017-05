Distribuidoras irregulares de gás colocam vidas em risco

A revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) feita de forma clandestina em alguns bairros de Manaus está colocando em risco centenas de vidas. Em um caso específico, crianças convivem diariamente ao lado do perigo, devido à construção irregular de uma escola particular feita em frente a um posto de revenda do produto, de classe 4, que exige uma distância mínima de mil metros de imóveis de uso coletivo superior a 200 pessoas.

As maiores irregularidades podem ser vistas nas zonas Norte e Leste da cidade. Unidades que não atendem ao mínimo das normas de segurança exigidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) sobrevivem devido à deficiência nas fiscalizações dos órgãos responsáveis.

No mês passado, uma drogaria localizada no conjunto Osvaldo Frota, Zona Norte, deixou de vender GLP após diversas denúncias. Na rua Nepal, no bairro Nova Cidade, o mercadinho Leão Branco não se preocupa com as regras e vende gás sem nenhuma restrição, em cima da calçada.

O presidente da Federação das Empresas Revendedoras de Gás Liquefeito do Amazonas, Fernando Feitoza, explicou que para conseguir a autorização da ANP, o comerciante deve seguir diversos procedimentos técnicos e ter a aprovação do Corpo de Bombeiros.

“Antes de tudo, o produto deve ser armazenado em uma gaiola, instalada em uma área de segurança que atenda aos requisitos exigidos pela ANP, tipo distância mínima do passeio público, paredes resistentes ao fogo etc. Antes de conceder a autorização, a revendedora passa por uma bateria de avaliações, para comprovar se de fato aquele local é adequado para abrigar as botijas. No caso desses mercadinhos, casas, entre outros, eles não atendem a nenhuma norma de segurança exigida pelo órgão. Isso é perigoso e oferece risco constante aos moradores próximos”, disse.

Para as revendedoras das classes 3,4 e 5, que armazena uma quantidade acima de 400 botijas de gás, a ANT é clara quando determina uma distância de ao menos 1 quilômetro de espaços públicos com capacidade superior a 200 pessoas, tais como estádios, auditórios, ginásios, escolas, clubes, teatros, cinemas, parques de diversão, hospitais, supermercados, cultos religiosos e salões de uso diversos, comenta Fernando.