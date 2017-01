Distribuição de alevinos de tambaqui estimula piscicultura no Tarumã Mirim

Os piscicultores do Projeto de Assentamento (PA) do Tarumã Mirim, localizado no KM 21 da BR-174, área rural de Manaus, são beneficiados com a entrega de 50 mil alevinos de tambaqui. A distribuição realizada, nesta sexta-feira (13), é uma iniciativa do Governo do Amazonas e vai estimular a criação de peixes e a geração de renda para 50 produtores daquela região.

A medida beneficia até 17 comunidades. No espaço, também será construída uma Unidade de Produção de Alevinos (UPA). As ações de incentivo a piscicultura no Assentamento Tarumã Mirim são executadas pela Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa) e pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Sustentável e Florestal (Idam), órgãos vinculados à Secretaria de Estado da Produção Rural do Amazonas (Sepror), e integrantes do Sistema Sepror, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento das Associações Rurais (CDA).

De acordo com o chefe de departamento e engenheiro de pesca da Sepa, Tomás Sanches, a iniciativa vai fortalecer a economia daquela região, que já possui aptidão na criação de peixes e que atualmente tem instalados aproximadamente 50 hectares de área alagada para a produção de pescado.

“É mais uma variante na atividade econômica do setor primário, onde a piscicultura tem um importante papel para os produtores do projeto. Esses alevinos vão fomentar mais de 200 mil reais por ciclo”, destacou.

Fortalecimento da piscicultura

A implementação da UPA vai fortalecer a piscicultura no assentamento e nas comunidades do entorno. A implantação da nova unidade segue o modelo o Centro de Tecnologia, Produção e Conservação de Balbina.

Para fortalecer a estrutura da UPA, o Sistema Sepror vai contar com o apoio de parceiros como o Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra), a Prefeitura do município e as escolas do torno do assentamento.

Consumo e comercialização

A Agência de Defesa Sustentável do Amazonas (ADS) – órgão integrante do Sistema Sepror – também está presente na comunidade levando ações para o fortalecimento da cadeia produtiva. Segundo o presidente da ADS, Lissandro Breval, ações do governo estimulam o fortalecimento da cadeia produtiva com base no desenvolvimento sustentável.

“O nosso objetivo é garantir a comercialização do pescado para os piscicultores, alavancando a economia no interior através de uma cadeia produtiva de qualidade e com excelente produto, por meio do Balcão de Agronegócios da ADS, as Feiras e Produtos Regionais e o Programa de Merenda Escolar”, enfatizou.

