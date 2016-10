Disputa acirrada entre candidatos à Prefeitura de Parintins movimenta a cidade neste domingo de eleição

Com cinco candidatos a prefeito, mas polarizada em duas candidaturas, a eleição em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), acontece neste domingo (2) sob um clima tenso entre os dois melhor colocados na pesquisa: a empresária e ex-presidente do Caprichoso, Márcia Baranda (PMDB) e o deputado estadual, Frank Bi Garcia (PSDB). Acostumados a brigar por vitórias, torcedores de Garantido e Caprichoso se mobilizam nesta eleição, em prol de melhorias para o segundo município mais populoso do Amazonas e o maior colégio eleitoral do interior do Estado.

A principal batalha travada entre os candidatos Bi Garcia e Márcia Baranda, gera confrontos em diversos pontos da cidade. Apesar da intensa movimentação nos locais de votação, candidatos tiveram a oportunidade de votar sem maiores complicações.

Bi Garcia chegou por volta das 10h, na Escola Estadual Ana Rita de Freitas, bairro São Bento, e fez questão de aguardar na fila da sessão 28, zona 4, sua vez para votar. Na ocasião, o candidato afirmou que está confiante em uma vitória consagradora. “Já fiz minha parte na festa da democracia. Espero que a população tenha compreendido o nosso plano de governo e que a gente consiga uma vitória consagradora”, comentou.

Em seguida Garcia acompanhou o candidato a vice-prefeito, Tony Medeiros (PSL), que votou na zona 4, da sessão 147, na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), bairro Djard Vieira. Ao final da votação os candidatos visitaram todas as sessões da cidade para acompanhar o trabalho realizado por ficais e mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). Bi Garcia, que tenta o terceiro mandato, já administrou a cidade entre em dois mandatos anteriores, entre anos de 2004 e 2012.

Márcia Baranda também votou às 10h no Colégio Batista, na região central da cidade. Acompanhando do vice Lázaro Teixeira e de familiares, a peemedebista cumprimentou a todos no local e fez questão de afirmar: “Nossa caminhada foi e é sempre pautada com um único objetivo, que é devolver a dignidade do povo de Parintins; deixada de lado há mais de 12 anos”.

Imparcialidade

Por conta da disputa anual que acontece no mês de junho e movimenta a economia do município, as cores vermelho e azul, dos bois Garantido e Caprichoso, foram evitadas por apoiadores do candidato Bi Garcia durante a campanha eleitoral na região. Na ocasião, foram usadas camisas na cor amarelo, informou a assessoria de imprensa.

Já a equipe responsável pela campanha da candidata Márcia Baranda adotou o lema “Márcia de todas as cores”, onde foram usadas uma grande variedade de cores, incluindo o azul e vermelho.

Outros candidatos

Além dos candidatos citados acima, concorrem a prefeitura do município o advogado Adson Ribeiro, (Rede Sustentabildade), a empresária Maria Altair Navegante (Psol) e o servidor público federal, Messias Cursino (PDT).

Por Isac Sharlon