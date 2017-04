Disparo acidental deixa um morto e outro ferido na Zona Leste

O assistente administrativo Rheniery Azevedo da Silva, de 23 anos, morreu e Paulo Henrique da Silva, 24, ficou gravemente ferido e teve dois dedos da mão direita amputados por causa de um disparo acidental de arma de fogo que aconteceu na noite desta terça-feira, dentro de uma banca localizada na rua Hortênsia, bairro Jorge Teixeira 1, Zona Leste de Manaus. A dupla consumia drogas e pousava para fotos que seriam divulgadas em redes sociais com uma espingarda de fabricação caseira, calibre 20 na noite do acidente.

Testemunhas contaram a polícia que a dupla usava drogas com outros jovens, que não foram identificados, dentro de um ponto comercial que está abandonado quando o acidente aconteceu. Ainda segundo as testemunhas, pessoas que estavam no local fugiram e levaram a arma usada pela dupla, que tinha a intensão de fazer fotos para exibir a espingarda nas redes sociais.

Os estilhaços da bala disparada acidentalmente atingiram a região do pescoço de Rheniery, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os fragmentos acertaram a mão direita de Paulo, que foi socorrido e levado ao Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo. A vitima teve que amputar dois dedos e segue internado na unidade de saúde. O corpo de Rheniery, foi removido para o Intitituto Médico Legal (IML).

A suspeita da policia é que a arma era usada para cometer crimes. Tanto Rheniery quanto Paulo têm passagem pela polícia por roubo. furto, trafico de drogas e porte e ilegal de armas.

Procurada pela reportagem a família de Rheniery não quis comentar o caso, que está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO