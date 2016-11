Discussão em partida de futebol termina em morte no Amazonino Mendes

Dois homens foram baleados na noite desta segunda-feira (21), na rua Afrânio Coutinho, bairro Amazonino Mendes, Zona Norte de Manaus. Um deles morreu logo após o crime e o outro morreu nas primeiras horas desta terça-feira (22), no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste.

Conforme o registro da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), as vítimas, Francisco da Costa Araújo, 24, e office-boy Walcicley Araújo da Encarnação, 30, conhecido como ‘Miúdo’, estavam jogando futebol em uma quadra do bairro quando se desentenderam com um homem identificado somente como ‘Macaquinho’.

Após a discussão, a dupla saiu da quadra e minutos depois foram surpreendidos por dois suspeitos em uma motocicleta – de placa e caraterísticas não informadas – que efetuaram vários disparos na direção das vítimas.

Os dois ainda foram socorridos e levados para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas Francisco já chegou na unidade hospitalar sem vida. Walcicley foi transferido para o João Lúcio, mas não resistiu e morreu nas primeiras horas de hoje.

A delegacia de homicídios investiga o crime. Familiares das vítimas acreditam que o mandante do crime seja o ‘Macaquinho’.

