Discussão acaba em morte na Zona Leste

Uma discussão entre proprietário e inquilino acabou em morte, na tarde deste sábado (24), véspera de natal (24). O crime aconteceu na rua Gama e Silva, localizada no bairro Zumbi 1, Zona Leste de Manaus. O autor do assassinato está foragido, segundo informações da filha da vítima.

De acordo com o relato da família, Davi Socorro da Silva Souza, 50, estava em casa se preparando para ir trabalhar, quando o inquilino identificado como João Batista Barroso, o chamou para resolver um problema no apartamento. Ao chegar no local, João começou uma discussão e logo em seguida desferiu duas facadas em Davi, que acertaram o braço esquerdo e o peito.

Ao saber que o pai estava gravemente ferido, Carolina da Silva Souza, 19, pediu ajuda a populares que o socorreram e o levaram até o Hospital Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo, bairro São José.

Segundo Carolina, o pai não resistiu aos ferimentos, devido à demora no atendimento e também pela falta de atenção da equipe médica, que não percebeu uma perfuração de faca próximo ao coração. Ela informou que os médicos foram negligentes, no momento em que fizeram sutura apenas no ferimento do braço, deixando aberto o corte do peito.

“Esse homem estava embriagado, como sempre. Não sabemos que problema era esse que ele pediu para o meu pai resolver. Falaram que era aluguel atrasado, mas não era. Só sabemos que eles começaram a discutir e esse João golpeou meu pai no braço e no peito perto do coração. Ainda levamos ele para o Platão, mas o atendimento demorou e ele não resistiu”, disse.

Ainda segundo Carolina, alguns membros da família, amigos e vizinhos, chegaram a realizar por conta própria, buscas pelo assassino. A Polícia Militar (PM), que também foi acionada, chegou a ir até a casa da mãe do acusado, mas não conseguiu localiza-lo.

“Procuramos pelo assassino nos arredores do bairro. Alguns procuraram no mato. A polícia arrombou a porta da casa da mãe dele, mas ele já tinha fugido de lá. Só quero que a justiça seja feita e que esse homem pague pelo crime que cometeu”, ressaltou.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, liberado para o velório. Davi será enterrado, nesta segunda-feira (26), no cemitério Nossa Senhora de Aparecida, bairro Tarumã, Zona Oeste.

A ocorrência foi registrada no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado naquela região, e será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO