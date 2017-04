Dirigente do Flamengo acusa Botafogo por problemas na Arena

Dirigentes de Flamengo e Botafogo trocaram farpas via Twiiter nesta quinta-feira (6). O motivo da discussão é um buraco encontrado na Arena da Ilha Governador, na qual o clube rubro-negro pretendia mandar jogos e que foi utilizada pelo time alvinegro no ano passado.

Cadu Moura, um funcionário do Botafogo, utilizou a rede social para comentar sobre o problema no estádio, e foi rebatido pelos rivais. Em postagens, Rafael Strauch, vice-presidente de administração do Flamengo, acusou o clube de General Osório de irresponsabilidade.

Strauch disse que o Botafogo sabia do problema e nada fez para reparar a tubulação atrás de um dos gols. O dirigente afirma que o Flamengo descobriu o problema em fevereiro.

“Quem é responsável e honesto resolve o problema! Quem é irresponsável e desonesto esconde, não resolve e lida com coisa séria fazendo graça”, tuitou Strauch.

Mas as acusações não terminaram por aí. O flamenguista insinuou que o Botafogo recebeu da Odebrecht, empresa que administra o Maracanã. um empréstimo nunca cobrado. A razão do suposto dinheiro seria o fechamento do Engenhão, que condicionou os acordos de Flamengo e Fluminense com a concessionária. Antes de fecharem com o Consórcio Maracanã S.A, o time rubro-negro e a equipe das Laranjeiras possuíam um acordo com o Botafogo para jogarem no Engenhão. Poucas semanas depois do trato, a Prefeitura alegou problemas estruturais e interditou o estádio alvinegro.

“Para quem finge não ver (ou saber) surge um empréstimo (nunca cobrado) da Odebrecht para o Botafogo pelos ‘serviços prestados'”, alegou Strauch.

Folhapress