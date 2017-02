Diretoria nacionalina apresenta técnico Arthur Bernardes

O Nacional visa o inédito título da Copa Verde e o retorno ao reinado do Campeonato Amazonense na temporada 2017. Portanto, a diretoria apresentou, na tarde desta segunda-feira (13), o experiente técnico carioca Arthur Bernardes, 63, para suprir o cargo deixado por Aderbal Lana. Em entrevista coletiva ocorrida no Centro de Treinamento Barbosa Filho, o agora comandante agradeceu a confiança da diretoria e receptividade do povo manauense.

“Fico muito feliz por confiarem no trabalho que fiz à frente do Gama-DF, pela Copa Verde de 2016, quero poder continuar em busca das vitórias aqui pelo Nacional, independente do clube meu espírito é sempre muito competitivo”, foi a primeira frase citada pelo treinador como comandante do Nacional, que conseguiu o mérito feito de levar o desacreditado time do Distrito Federal às finais da Copa Verde, diante o Paysandu.

Diretoria

O presidente nacionalino, Roberto Peggy, ressaltou a importância de contratar um treinador com experiência em Copa Verde.

“É o que queríamos, alguém com a bagagem como a dele”, reiterou o dirigente, que fez questão de citar que o clube já possuía seu “planejamento B”, em caso da saída de Lana, “quando me tornei presidente foram traçadas algumas estratégias. Uma delas era saber reagir enquanto a saída do Lana. Contratamos um treinador que conhece muito bem o Paysandu e o Remo, nossos prováveis adversários na competição. Nosso projeto, nossa filosofia e nossas ambições continuam”, afirmou.

Já o responsável por gerir o futebol do maior campeão do Amazonas, o executivo José Reis garantiu que essa é a única mudança no atual projeto do clube.

“Apenas houve a troca no comando e os restantes da comissão técnica continuarão em seus determinados cargos. Até o exato momento não está sendo veiculada nenhuma chegada de reforços. Vamos trabalhar com este grupo, mas sempre é possível mudanças, o futebol é assim”, disse o dirigente que foi convidado pelo presidente Peggy para dirigir o futebol do Leão da Vila.

Experiência no exterior

Após períodos de trabalhos à frente de clubes no exterior, Bernardes disse que chegou a hora de colocar em prática o aprendizado colhido no futebol europeu e asiático.

“Todos os treinadores que podem migrar para Europa migram. Está todo mundo indo para lá em busca de mais conhecimentos no futebol. Fico feliz pelo Nacional me convidar para colocar estes aprendizados em práticas”, disse o treinador que abriu mão de oportunidades no futebol costa-riquenho e cazaquistanês.

Entre os aprendizados do treinador no exterior, Bernardes cita a assimilação que pode fortalecer no rendimento de sua equipe.

“O futebol é muito dinâmico e as pessoas que trabalham com ele tem que manter esse ritmo. Hoje o condicionamento físico e, consequentemente, o psicológico, foram bastante cobrados, uma vez que os atletas precisam entender que eles sempre podem ir além do que é proposto. Não apenas para praticar um exercício, mas também para executar várias tarefas com mais velocidade e eficácia”, explicou o novo técnico.

O novo treinador desembarcou na capital amazonense na madrugada do último sábado (11) e comandou um trabalho físico e tático na tarde de ontem. Ele assistiu um tape com os 90 minutos da partida de ida diante os acrianos do Galvez-AC.

“O jogo lá em Rio Branco foi muito chuvoso e poucos parâmetros são espelhos para o duelo de volta. Vou conversar muito francamente com o preparador físico Rodrigo Bernardi, pois preciso de algumas informações adiantadas sobre a qualidade física e técnica dos atletas”, disse Arthur.

Passagens

Arthur Bernardes começou os trabalhos como treinador pelo Madureira em 1988. Dirigiu clubes da primeira divisão do futebol brasileiro como América-MG, Atlético-MG, Sport Recife, Fluminense, Goiás, Bahia, Flamengo, Botafogo e Fortaleza. O carioca ainda passou pelo futebol de Portugal, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Dubai, Kuwait, Angola e Coréia do Sul.

Pela primeira vez no futebol da região Norte, o agora leonino garantiu não existir quaisquer tipos de problemas relacionados à fatores climáticos. “Não existe medo, pois eu passei no Oriente Médio por temperaturas altas, iguais ou até maiores do que as daqui”, disse Arthur Bernardes.

Copa Verde

Após empate em 1 a 1 nos solos acrianos, Nacional e Galvez-AC duelarão no próximo dia 18, às 15h30, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru. Já, que o clube amazonense perdeu mando de campo de um jogo, punição referente à confusão entre torcedores no duelo contra o Remo disputado pelo certame do ano anterior, no estádio da Colina, em Manaus.

O Nacional entrará em campo com direito de vantagem do empate sem gols, pois marcou um gol na casa do adversário, que precisará vencer o jogo ou de uma igualdade a partir de 2 a 2. Um novo empate em 1 a 1 leva o duelo para disputa de pênaltis.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO