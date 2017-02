Diretoria do São Raimundo apresenta projeto de futebol para 2017

Em busca de encerrar um jejum de 11 anos sem conquistar o Campeonato Amazonense de futebol, a diretoria do São Raimundo apresentou o projeto de futebol e a comissão técnica que dirigirá o time na temporada 2017. Na manhã desta sexta-feira (24), presidente Orismar Pires, 62, líderes de organizadas, diretores e conselheiros participaram da apresentação ocorrida na sede do clube.

O ex-auxiliar de Eduardo Clara pelo Tufão em 2015, o técnico Lúcio Braga foi apresentado com sua comissão técnica pelo diretor de futebol Antônio Fiola. Quatorze atletas vêm da cidade de Fonte Boa (a 602 KM de Manaus) e cinco já atuaram no futebol profissional do Amazonas.

O presidente Orismar Pires foi realista sobre as qualidades do elenco e comissão técnica. Ele aposta na juventude, mas não garantiu que o grupo atual irá brigar por título.

“Dizer que o São Raimundo vem para disputar o título seria algo enganador. Mas eu acredito nesta garotada, logo irão se adaptar a cidade grande e ao futebol profissional. Irão dar muito trabalho aos demais times que se acham os donos da situação. Eu sei que nossos atletas vão agarrar esta oportunidade, pois vêm com muita força de vontade”, disse o dirigente do Tufão da Colina, que está no primeiro ano de mandato do seu biênio.

Diretoria aposta no desafio

Em seu discurso, o diretor de futebol Antônio Fiola questionou as dificuldades financeiras que atravessam os times locais e anunciou o elenco da Seleção de Fonte Boa como jogadores do São Raimundo.

“São poucas pessoas que estão com intenção de ajudar financeiramente o futebol. A prefeitura de Fonte Boa vai arcar com os salários destes atletas, o clube não precisará ter esta preocupação, mas estamos aguardando investidores que irão reforçar o elenco com mais quatro jogadores”, explicou.

Fiola afirmou apostar no entrosamento da seleção de Fonte Boa, que possui experiência de participar nas últimas sete temporadas de três finais de Copa dos Rios. Aquele município foi campeão em 2011, vice em 2010 e 2016.

“Acredito na união e no entrosamento do pessoal de Fonte Boa. Vão agarrar esta chance no futebol profissional. Afinal, eles esperaram por muito tempo esta oportunidade de representar o município deles. Jogam junto há mais de dez anos e isso fortalece o trabalho do treinador Lúcio, que conhece a qualidade de cada jogador”, disse.

O diretor também rechaçou qualquer jogada de interesse pessoal em ser candidato a cargos públicos, “não estou aqui para fazer nome e voltar para política, falaram que eu vou me candidatar, não penso nisso, venho por amor ao São Raimundo e ao futebol. Jamais deixarei este clube ser um time de pelada e abandonado dos campos profissionais”, citou.

Mais experientes

Os únicos nomes com experiência no futebol profissional são dos atacantes Nixon, 32, (ex-Princesa do Solimões, Penarol, Nacional Borbense e futebol finlandês) e Elson Bala, 32, (campeão brasileiro Série D em 2009 pelo São Raimundo/PA, campeão amazonense da segunda divisão por Penarol em 2010 e Holanda em 2008), volantes Robson, 24, (ex- Itapajé-CE e Tarumã) e Júnior (ex Nacional e América).

O lateral-esquerdo Juninho Maranhense, 27, foi vice-campeão do segundo turno do amazonense pelo Iranduba em 2012 e passou pelo São Raimundo na campanha do estadual de 2013. Com experiência no futebol do Leste europeu, o camisa 6 aposta na experiência e espera contribuir com o crescimento dos demais colegas, que estão recebendo suas primeiras oportunidades no profissionalismo.

“Muitos não estão apostando no trabalho do diretor Fiola, mas o trabalho vai para frente. O Iranduba quando foi vice-campeão do segundo turno do estadual, quando até eliminamos o São Raimundo na semifinal, era um trabalho desacreditado, por ser um time do interior com jogadores desconhecidos, assim como o pessoal que veio de Fonte Boa. Mas, se o grupo for unido, podemos sim fazer um grande trabalho. Depende muito da gente, no futebol são onze contra onze dentro de campo. Vejo essa juventude com muita humildade e com força de vontade, espero passar todas as experiências possíveis aos mais jovens e colaborar com o crescimento deles”, disse o lateral que passou dois anos no futebol da Suécia.

Artilheiro no pacote de reforços

A Seleção de Fonte Boa foi campeã da Copa dos Rios em 2011, com o agora são-raimundense técnico, Lúcio Braga à frente do time. Na ocasião, o artilheiro da competição foi o atacante fonte-boense Adailson, mais conhecido como Dadá, 22, com doze gols assinalados. Dentro desta disputa, o goleador interiorano emplacou uma média de 0,8 gols por jogo. O time participou de 15 jogos, venceu 14 e empatou apenas 1, terminando invicto na competição.

“Esperava muito essa chance, é uma oportunidade única. Agora estamos aí para defender as cores azul e branca. No interior ouvimos muito falar no clube, sabemos que é um time grande de Manaus. Ninguém acredita em nós, mas nós acreditamos na gente”, disse o atacante são-raimundense, que pleiteou uma vaga no time do São Raimundo de juniores em 2015.

“Tentei ficar há dois anos no plantel, não consegui, mas agora eu venho mais experiente e sei que vou assumir a responsabilidade de marcar os gols. Podem esperar raça, pois isso o grupo de Fonte Boa tem bastante. Vamos trabalhar forte para dar alegrias a esta torcida”, resumiu o artilheiro.

Os demais atletas são: goleiros Mazon e Risada, laterais-direito Iranildo e Eudes; zagueiro Chicão; volantes Valdecir e Dede; meios-campistas Passarinho, Arilson e Faropa; atacantes Ratinho, Dadá, Aldair e Renan.

Comissão técnica

Além de citar dificuldades sobre o desafio, o comandante Lucio Braga aposta na união do seu time e diz que veio para buscar firmação no futebol profissional. Ele conta com o apoio dos jogadores que confiam no seu trabalho, pois preferiram o técnico amazonense do que o português Paulo Morgado.

“Fico feliz pela aposta, seria difícil para qualquer treinador, pois não será fácil este desafio. Os clubes passam por momentos complicadíssimos nas questões financeiras, mas não assusta ao meu grupo, que por sinal tem muita força de vontade. Afinal, é a chance de todos entrarem para história do clube em pleno ano de centenário”, disse Braga.

Além do treinador foram apresentados o auxiliar técnico Valdimar Barros, preparador físico Rodrigo Braga, fisioterapeuta Valéria Nobre, treinador de goleiros Haroldo Souza, médico Dr Walfredo Martins, massagista Ratinho, gerente de futebol Paulo Henrique e assessor de imprensa Cícero Júnior.

