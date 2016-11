Diretoria da Afeam é afastada após suposto envolvimento em investimentos milionários de alto risco para o Amazonas

Por determinação do governador do Amazonas, José Melo (Pros), o governador em exercício Henrique Oliveira, assinou nesta terça-feira (22), um decreto afastando, preventivamente, a diretoria da Agência de Desenvolvimento e Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). O afastamento está sendo publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira.

O decreto determina que o diretor-presidente Evandor Geber Filho, o diretor de Crédito, Marcos Paulo Araújo Vale, e o diretor de Administração, Finanças e Tecnologia, Arthur de Brito Alencar Cavalcante, sejam afastados até a conclusão da apuração, pelos órgaõs competentes, dos fatos relativos a suspeita de má aplicação de recursos públicos. Também designa o técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais da Secretaria e de Estado de Fazenda (Sefaz), Alex Del Giglio para, sem prejuízo de suas atribuições, responder, até ulterior deliberação, pela presidência da Afeam.

Com informações da assessoria