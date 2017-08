Diretores amazonenses preparam novos filmes

Curta é inspirado na música “If I Was Your Vampire” – fotos: Divulgação

Cineastas, diretores e produtores amazonenses estão em trabalho intenso para lançar obras audiovisuais a partir deste ano até 2019. O cenário regional e questões sociais ligadas a minorias como busca pela identidade de gênero estão incluídos nas produções locais, entre curtas, longas-metragens e até uma série.

Diretor de “A Floresta de Jonathas”, o cineasta Sérgio Andrade prepara o lançamento de seu próximo filme “A Terra Negra dos Kawa”, que está em fase de pré-produção. De acordo com ele, o enredo trata de um grupo étnico que vive em uma aldeia onde é encontrado o tipo de terra especial, com “propriedades energéticas”, capaz de curar doenças e que “distribui harmonia na comunidade”.

“É uma ficção científica cabocla”, define. A porção de solo desperta o interesse de cientistas e de também “pessoas com interesses nefastos”. “É uma metáfora sobre conflitos de propriedade de terra”, adianta.

Obras têm apelos sociais às minorias, como o público LGBT

A equipe do longa é formada por cerca de 40 pessoas, que estão trabalhando para lançá-lo até o início de 2019. Andrade ressalta que o filme tem o perfil de consumidores de obras autorais e deve ser inscrito em festivais de cinema nacionais e internacionais. As gravações estão sendo realizadas no município de Iranduba e também em áreas de propriedade do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

O cineasta Davi Penafort, que lançou na última terça-feira o média-metragem “A Caixa” no Cinemark, conta que está trabalhando em outras três produções, duas delas de sua autoria. “As obras são ‘Doutrina’, que trata de religião, e ‘Professor versus Aluno’, ambientado em uma escola e mais despretensioso”, conta.

Obras de época

Curta-metragem do diretor amazonense Diego Pinzón, “Se eu fosse o seu vampiro” é uma produção inspirada em música do cantor gótico Marilyn Manson “If I Was Your Vampire” que será lançado na internet no dia 25 deste mês, pela produtora Dream House. Segundo a produtora e atriz Deborah Haven, o enredo central, ambientado no fim do século 19, retrata um romance lésbico proibido entre a humana Scarlett – interpretada pela própria Deborah – e a vampira Charlotte, vivida por Anne Andretta. A obra toda foi gravada em inglês.

“Uma frase de efeito que usamos para definir a história é que ela é um insulto à ordem natural das coisas em vários sentidos. Isso porque o instinto de uma vampira é matar, mas ela se apaixona pela humana”, afirma Haven.

Outra produção de época amazonense a ser lançada é “A noiva do Itamaracá”, do diretor Arnaldo Barreto. Conforme o cineasta, o principal objetivo da obra é falar da falta de amor. “As pessoas, hoje em dia, estão matando umas às outras. A mensagem que eu quero levar é o que você pode fazer por si mesmo e pelos outros”.

Curtas, longas-metragens e uma série estão entre os novos projetos das produtoras e de diretores independentes locais para os próximos anos

Para isso, o filme recorre à relação afetuosa entre avó e neta e tem como pano de fundo a prostituição em Manaus. A personagem principal é interpretada pelas atrizes Neima Araújo, Socorro Andrade e Keyla Gomes, passando por três fases ao longo da trama, que inicia nos anos 1970. Barreto garante ter sido seletivo na escolha do elenco, que ainda conta com nomes como Rosa Malagueta, atualmente no ar na novela “A Força do Querer”. Arnaldo ressalta, ainda, que tem por objetivo mostrar a decadência e a desvalorização dos prédios públicos ocorrida desde o fim do Ciclo da Borracha, utilizando-se desses locais como cenários para o filme. O lançamento deve acontecer em outubro.

Série

Obra também voltada ao público LGBT, a série “Tranviar”, da diretora Elen Linth, contará o processo de transição de identidade de gênero do personagem Pedro, um homem trans interpretado pelo ator Bernardo de Assis. O enredo se desenvolve durante 13 episódios contínuos, que incluem outros núcleos paralelos com histórias sobre questões raciais e religiosidade. Conforme a coprodutora executiva Sarah Pimentel, da Eparrei Filmes, as primeiras gravações devem ocorrer de setembro a dezembro deste ano. A série deverá ser exibida em TVs públicas, com alcance nacional, como a EBC e TVs universitárias.

Kássio Nunes

EM TEMPO

