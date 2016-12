Diretora do FMI é considerada culpada em julgamento sobre pagamento

A diretora-gerente do FMI (Fundo Monetário Internacional), Christine Lagarde, foi considerada culpada nesta segunda-feira (19) por negligência em um caso envolvendo o pagamento de uma indenização de 400 milhões de euros ao empresário Bernard Tapie em 2008. Na época, Lagarde era ministra das Finanças da França.

Apesar da decisão, o júri não determinou nenhuma sentença no caso, no qual Lagarde autorizou o pagamento da indenização a Tapie. A diretora-gerente do FMI rejeitava as acusações de negligência.

O advogado de Lagarde informou que vai recorrer da decisão.

Tapie entrou com um processo contra o Estado francês em 1993, após vender sua participação na empresa Adidas ao banco Credit Lyonnais. O empresário argumenta que se sentiu lesado nas negociações após o banco revender os papéis por um preço muito superior ao que havia pago.

Em 2008, Lagarde assinou um acordo em uma corte de arbitragem que indenizada Tapie em 400 milhões de euros, sem levar o caso à Justiça. Tapie é conhecido por sua proximidade com o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy. Posteriormente, uma corte apelativa ordenou que Tapie devolvesse o dinheiro aos cofres públicos, mas o empresário entrou com um recurso contestando a decisão.

O caso coloca novamente em xeque a reputação do FMI, após os escândalos envolvendo o antecessor de Lagarde no cargo, Dominique Strauss Khan, que renunciou em 2011 após um escândalo sexual.

Folhapress